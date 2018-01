Sigmund Wilder presentará en Barcelona su nuevo disco 'The Day David Bowie Died' el 2 de marzo

Sigmund Wilder actuará el 2 de marzo en la Sala Bikini de Barcelona para presentar su nuevo disco 'The Day David Bowie Died', en el que el proyecto musical liderado por David Martínez relata una historia de amor que se inició el día de la muerte de Bowie, que el autor considera "uno de los más tristes de su vida".

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Se trata del segundo trabajo del proyecto, creado en 2017 y que publicó anteriormente publicó 'The Art Of Self Boicot', con el guitarrista David Palau a cargo de la producción, ha explicado el proyecto en un comunicado este jueves.

Entre las influencias de Martínez figuran artistas como The Cure, Depeche Mode, Interpol y Echo & The Bunnymen, además de Bowie, y Sigmund Wilder participará también en el concierto benéfico dedicado a este artista que se celebrará este viernes en la Sala Razzmatazz de Barcelona, bajo el título 'The Stars Look Very Different Today'.