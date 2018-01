Chevi Muraday se mete "en el fango" para celebrar 20 años de carrera

Madrid, 12 ene (EFE).- Cuando Chevi Muraday tenía 15 años y vivía en la madrileña calle del Príncipe todos los días pasaba por el Teatro Español "soñando" con bailar ahí. Ahora que su compañía Losdedae cumple 20 años regresa para celebrarlo con "Black Apple y los párpados cerrados", un espectáculo de una "exposición brutal".

El bailarín y coreógrafo madrileño subirá a escena esta última producción de su compañía (estrenada en 2016), del 17 al 28 de enero (de martes a sábado y domingo) en la sala Margarita Xirgu, consciente de que se trata de una obra que tiene un "nivel emocional y de exposición" que le obliga a "meterse en el fango" para llegar "donde tiene que llegar" junto a la bailarina Paloma Sainz-Aja.

Es decir, para mostrar al espectador la "angustia y el miedo" a la que se enfrentan ambos bailarines -metidos en la piel de los Señores Castel de la obra "La peste" de Albert Camus- ambos se desgarran en el escenario para llevar también al público con su cuerpo y la dramaturgia (también recitan en determinados momentos) las pasiones de esta pareja.

"La señora Castel prefiere volver a la ciudad -contaminada con la peste- con su marido, y utilizando ese ambiente tan oscuro hemos acabado hablando de la incomunicación en la pareja, del sentimiento de la pareja", ha descrito Paco Tomás, autor del texto.

"Me interesaban estos dos personajes de Camus porque en el libro habla de ellos pero no desarrolla su historia, los deja en un lugar muy bonito y me apetecía seguir", ha puntualizado Muraday sobre la trama de este espectáculo que se desarrolla sobre una pequeña tarima con escasos muebles convertidos también en elementos fundamentales para esta historia con "dos finales".

"Black Apple y los párpados cerrados" cierra así la celebración de los 20 años de Losdedae, un aniversario que comenzó el año pasado y que con la llegada al Teatro Español se convierte en un "regalo" para este bailarín que ha adelantado que en 2018 no llevará a cabo ninguna producción nueva, aunque en 2019 volverá con una "bastante potente".

"En absoluto pensé que iba a celebrar este aniversario en el Teatro Español -destaca Muraday- Al volver al mirar todas las piezas veo la cantidad de trabajo que hay detrás en estos años".

Con motivo de esta efeméride, Losdedae también han publicado el libro "Esto acaba de empezar" (Continta me tienes), una obra escrita por el autor de "Black Apple y los párpados cerrados" en la que a través de fotografías y textos se hace un repaso a la compañía.

"Para hacer este libro nos hemos tenido que enfrentar a esos 20 años y ha sido espectacular, hemos reído y llorado. He visto muchas cosas y me he dicho ¡madre mía!, pero era joven y osado. Con 27 años monté la compañía por mi inquietud de poder bailar", ha concluido el Premio Nacional Danza 2006.

Muraday (1969), que ha trabajado como coreógrafo y director de movimiento escénico junto a Gerardo Vera, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Miguel del Arco o Albert Boadella, también ha calificado de "duro" 2017, el año de celebraciones que culmina con estos días en el Teatro Español, donde ha actuado en cinco temporadas con otras producciones.

Losdedae, creada en 1997 por Muraday, cuenta con más de 40 coreografías en su repertorio con las que ha participado en diferentes festivales nacionales e Internacionales: Estambul, Buenos Aires, Filipinas, Ecuador, Brasil, Praga, Budapest, Roma, Lisboa, Berlín, Varsovia, entre otros.

A comienzos del 2007 Losdedae inició su Residencia en la ciudad de Alcalá de Henares, donde lleva a cabo un proyecto de promoción y difusión de la danza contemporánea: "Lsd in Movement".