Directoras de cine celebran las mejoras a las ayudas a la mujer de Cultura para "acabar con una disparidad bestial"

12/01/2018 - 19:00

Directoras de cine como Isabel Coixet o Gracia Querejeta han celebrado la orden del Gobierno que fomentará la igualdad de género en el cine con el aumento de puntos para aquellas películas que tengan más mujeres en puestos de responsabilidad, apuntando a que permitirá "acabar con una disparidad bestial".

Así, la directora Gracia Querejeta ha valorado en declaraciones a Europa Press esta propuesta, al entender que el ministerio "está jugando con la discriminación positiva". "Todavía no he podido ver la orden, pero creo que Cultura está haciendo un esfuerzo para que no exista una disparidad tan bestial entre el cine dirigido por hombres y el de mujeres", ha apuntado.

Para Querejeta, "lo deseable" sería que estas medidas no tuvieran que tomarse para "proteger" a un colectivo determinado, si bien la situación actual del cine español arroja un balance en el que la mujer es "infinitamente menor en número, presupuesto y otras cuestiones".

"A todas las mujeres nos gustaría que no tuviera que haber discriminación positiva, pero viendo lo que ocurre en el cine español y lo que cuesta a las mujeres levantar los proyectos, para nosotras estos cambios bienvenidos sean", ha apuntado.

Para Isabel Coixet, con este tipo de medidas se trata de "paliar muchos años de irregularidades y de injusticias" en el sector del cine respecto a las mujeres. "Por ello, cualquier medida que se tome que priorice a las mujeres me parece bien", ha señalado.

La cineasta catalana no cree que se trate de "discriminación positiva", sino más bien de "reparación de desigualdades cometidas desde tiempos inmemoriales". "Las estadísticas ya reflejan este sinsentido: ¿por qué ocupamos menos del 20% de los puestos de responsabilidad?", ha lamentado.

Mientras, la vicepresidenta de la asociación Cima Mujeres Cineastas (una de las impulsoras de esta iniciativa), Cristina Andreu, ha calificado de "avance" la medida, aunque aspiraban a otorgar más puntos a las ayudas a las mujeres. "Habíamos pedido que por lo menos fueran diez puntos, pero aun así, es una mejora", ha aclarado.

Asimismo, el hecho de que se atienda también a puestos de trabajo que habitualmente no ocupan las mujeres --como directora de fotografía o compositora-- permitirá ayudar a "acabar con la picaresca" de lograr puntos con mujeres en otros puestos donde no había desigualdad. 10 puntos. "En cualquier caso, hay que estar todo el rato atentos porque queremos más para proyectos de mujeres: hay que preguntarse por qué se licencian un montón y luego desaparecen", ha concluido.