Volbeat, Pennywise y L7 se apuntan al Download Festival Madrid 2018

15/01/2018 - 12:26

La segunda edición española del Download Festival Madrid, que se celebrará en La Caja Mágica del 28 al 30 de junio, suma ya 28 grupos con la confirmación este lunes de Volbeat, Pennywise, L7, In this moment e Iron Reagan.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los daneses Volbeat son considerados la revelación del metal y rock de los últimos años, dignos sucesores para tomar el relevo de las grandes bandas con su peculiar mezcla de metal y rock n roll, que los hace realmente únicos.

Actuarán también Pennywise, leyendas del hardcore melódico con más de veinte años de carrera, quienes seguro protagonizan uno de los momentos más especiales del festival al interpretar su Bro Hymn en honor a Jason Thirsk, su primer bajista que falleció en 1996.

Otro de los ases que guardaba Download Festival es el directo de L7, una de las bandas femeninas de rock más importantes de los 90, pioneras y las verdaderas reinas durante la era del grunge. Un puesto que se ganaron por sus descarados directos y sus letras pegadizas repletos de grandes riffs de guitarra. Harán parada dentro del festival con su formación original, reunida de nuevo en 2014.

Cierran las novedades In This Moment e Iron Reagan. In This Moment, en la que es su primera visita a España, presentarán su nuevo trabajo Ritual. Los estadounidenses son uno de los representantes más populares del metalcore de corte más melódico, y su vocalista, Maria Brink, es una de las mujeres más destacadas del mundo del metal. Por su parte, Iron Reagan aportarán al festival una buena dosis de su característica locura con su punk metal con aires de los 80.

Esos cinco grupos se suman a Guns n' Roses, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Marilyn Manson, A perfect circle, Rise against, Parkway drive, Kreator, Bullet for my Valentine, Clutch, Baroness, Underoath, Thrice, Shinedown, Exhorder, Backyard Babies, Myrkur, Tesseract, Creeper, Moose blood, Galactic Empire y The Pink Slips.

Los abonos para Download Festival pueden adquirirse a través de www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es al precio de 150 euros (+gastos). A partir del martes 23 de enero a las 10 horas, los abonos pasarán a costar 175 euros (+ gastos).

Download aterrizó en Madrid en 2017 tras haberse llevado a cabo 14 ediciones en Reino Unido y una en Francia. España se convertía así en el privilegiado tercer país en acoger el legendario festival de rock y metal, el más importante del mundo.