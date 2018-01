Carlos Tarque prepara con Carlos Raya su debut en solitario: "Es más rockero, como la parte más dura y cañera de M Clan"

15/01/2018 - 17:33

M Clan terminan este próximo sábado 20 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid la gira de presentación de Delta, su noveno disco, editado en septiembre de 2016 y que les ha llevado a dar "71 conciertos", tal y como apunta a Europa Press el vocalista del grupo, Carlos Tarque.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Cerramos el ciclo de Delta en el Circo Price, un sitio mítico para nosotros. Tenemos ganas de terminar porque hemos estado más de un año con el disco, pero por otro lado también te da pena. Hemos hecho muchos conciertos, estamos muy contentos. Es un disco que la gente ha recibido muy bien, pero también tenemos ganas de hacer otras cosas", explica.

En esta línea, destaca Tarque que M Clan está en un "momento muy bueno" y rumbo a su 25 aniversario, algo que se debe, según subraya, a que nunca se estancan: "No paramos de hacer discos, no vivimos de canciones de hace quince años y eso se nota".

A pesar de ese momento bueno, adelanta el cantante que van a hacer un "parón de un par de años", durante los cuales tanto él como el guitarrista Ricardo Ruipérez van a preparar sus propios proyectos en solitario por primera vez en su extensa carrera musical. "Es un paréntesis que puede ser sano", apostilla.

DEBUT EN SOLITARIO DE TARQUE

Así las cosas, desvela Tarque que está ya trabajando en su primer disco en solitario al margen de M Clan con Carlos Raya como productor y guitarrista. "Tiene una vena más rockera. Es un disco con riffs más de hard rock, pero tampoco es de hard rock", apunta.

Y aún añade: "Es como la parte más dura de M Clan, un poco más cañero y más crudo. No quiero tanta instrumentación ni tantos teclados, algo más puro de rock clásico, que es una cosa que con M Clan hay un poquito, pero no todo lo que yo quisiera. Por su lado, Ricardo también quiere otro tipo de canciones que no nos encajan en el grupo".

Prosigue Tarque señalando que quería "encontrar un hueco para este proyecto" en solitario, algo "complicado" cuando tienes que "parar a un grupo que marcha bien". Además, anticipa que "la idea sería grabar en verano y salir en otoño".

"Estoy componiendo con Raya, aunque la idea es mía. Él está muy presente dando un rollo más Hendrix, más Led Zeppelin, pero también intentando que no sea retro. El rock es un lenguaje que hay que actualizar, como hacen Jack White y Rival Sons", señala.

M CLAN VOLVERÁ EN UN PAR DE AÑOS

En este punto, asegura Tarque que no les da "respeto ni miedo" parar ahora con M Clan porque tanto él como Ruipérez son los que mandan en los tiempos. "Son un par de años, ya lo hemos hecho otras veces y volveremos con ganas", afirma, al tiempo que, mirando a ese regreso, anticipa que planean "hacer un veinte aniversario de su disco Sin enchufe con un acústico bonito".

Para terminar, el vocalista indica que este fin de gira en el Price será como el resto de shows que vienen haciendo en la última temporada. "Hemos estado en A Coruña este fin de semana y el concierto es muy potente a estas alturas. No va a haber nada especial, pero puede que haya algún invitado, aunque no puedo decir nada por si al final no se cumple", concluye Tarque.