Editors regresan con Magazine, primer avance de su próximo disco, Violence

16/01/2018 - 11:17

Tres años después de su anterior entrega, Editors regresan con Magazine, el primer avance de su sexto disco, Violence, que llegará el próximo 9 de marzo a través del sello Play it again Sam.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Violence está producido entre la banda y Leo Abrahams (Brian Eno, Pulp, Florence & The Machine, Wild Beasts), con producción adicional de Benjamin John Power (Blanck Mass, Fuck Buttons).

Las mezclas del álbum son de Cenzo Townshend, excepto Hallelujah (So Low), que fue mezclado por Alan Moulder (Depeche Mode, Nine Inch Nails, Placebo).

El repertorio del disco incluye nueve canciones: Cold, Hallelujah (So Low), Violence, Darkness At The Door, Nothingness, Magazine, No Sound But the Wind, Counting Spooks y Belong.

El grupo británico presentará este nuevo álbum en tres conciertos en España en Barcelona (26 de abril, Razzmatazz), A Coruña (28 de abril, Pelícano) y Madrid (29 de abril, La Riviera, con entradas agotadas).