El escritor Patricio Pron: "No debemos esperar ejemplaridad de los creadores"

16/01/2018 - 14:27

El escritor Patricio Pron publica 'Lo que está y no se usa nos fulminará' (Random House), una colección de relatos en la que el autor reflexiona sobre literatura y el arte, un campo en el que "no se debe esperar ejemplaridad de los creadores".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"En los tiempos que corren es prácticamente imposible no saber nada sobre la vida y actos de los autores, se podría decir que un escritor es una suma de prejuicios. Pero no se debe juzgar por ello su obra: la introducción del moralismo en el arte es pernicioso", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor argentino.

Pron se ha referido de esta manera a recientes casos en el mundo literario --como es la decisión de no publicar parte de la obra de Celine por antisemita-- o del cine y la música, con denuncias de abusos sexuales. En el primer relato de este nuevo libro, el escritor cuenta cómo una mujer fan de un autor decide dejar de leer sus obras por una mala conducta en su vida.

"Es algo complejo, porque me reconozco incapaz de leer a determinados autores capaces de hacer algo abominable. Sin embargo, una literatura sin Celine, Nabokov o decenas de autores que perpetraron pequeñas infracciones a la moral establecida nos haría mucho más pobres", ha reconocido.

Respecto a las denuncias de abuso, en especial desde Hollywood, Pron cree que es "necesario conversar". "Es posible que algún medio de comunicación se esté beneficiando de la voluntad de dar testimonios de las víctimas. Y esto convencido de que la imposición de esta moralidad terminará extendiéndose a otros ámbitos", ha señalado, recordando por ejemplo que durante su estancia como profesor universitario en Alemania tuvo que cumplir "con determinados protocolos".

PRON VS PRON

En 'Lo que está y no se usa nos fulminará' hay una presencia constante de la literatura y un juego entre realidad y ficción habitual en las obras de Pron. De hecho, en varios relatos aparece un trasunto del escritor, quien defiende que "toda persona real es también un personaje de ficción".

"El Pron que aparece en esos capítulos es alguien suma de intuiciones, medias verdades y críticas que confluyen en una figura indefinida, pero es que no me parece imposible que otra persona pudiera hacer mejor de Pron que yo", ha ironizado el autor, quien defiende a la realidad como fuente de inspiración para sus textos. "No sé otros de dónde extraen esa inspiración, pero la mía surge de la observación", ha añadido.

Uno de los relatos titulado 'Este es el futuro que tanto temías en el pasado', Pron bromea sobre los aspectos más rutinarios de un escritor "con éxito moderado". "Hay un deseo muy fuerte por parte tanto de los que leen como de los que escriben de hacer perdurar la imagen del escritor con una vida heroica o interesante, pero realmente es algo mucho menos trascendente", ha aseverado.

LAS REDES SOCIALES, COMO UN CURRÍCULUM

Las redes sociales o las relaciones humanas centran también parte de las páginas de este libro. Por un lado, pese a tener una visión positiva de las tecnologías, reconoce que las personas son "susceptibles de terminar resumidos en un currículum vitae" debido a los perfiles de redes sociales. "La literatura puede ahuyentar ese peligor, porque hace más complejo la visión del mundo", ha destacado.

Por el otro, recoge una de las frases de su libro, que habla de que 'la vida está llena de cosas que merecen ser aprendidas, pero que no se aprenden nunca'. "Al contrario de lo que decía Paul McCartney, la vida es más fácil con los ojos abiertos: necesitas tenerlos así para estar emocionalmente vivo", ha concluido.