Publican la poesía completa del Nobel Vicente Aleixandre entre críticas al abandono de su casa y archivo

17/01/2018 - 14:28

La editorial Lumen publica la 'Poesía completa' de Vicente Aleixandre con motivo del 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura, con edición del escritor Alejandro Sanz, quien ha denunciado el abandono tanto de la casa del poeta en la madrileña calle de Velintonia como de su archivo.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Durante la rueda de presentación del volumen, Sanz, quien también es presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, ha aludido por un lado a la "lucha" que lleva ya más de veinte años para la conservación de la casa del poeta, por donde pasaron numerosas personalidades de las letras y en la que, por ejemplo, Lorca leyó por primera vez los 'Sonetos del amor oscuro'.

"Las connotaciones históricas que tiene esta casa son innegables, es un espacio vivo y con valor, aunque argumenten que hay un informe que asegura que el inmueble no tiene valor arquitectónico y que la casa está vacía. ¿Qué quieren, que la llenemos de documentos? Pues se hace" ha lamentado Sanz, quien ha señalado a la falta de apoyo de las autoridades, desde el Ayuntamiento de Madrid al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

"Hay un desprecio a la cultura, que no es de la élite. El problema es que los poetas no interesan, salvo cuando pueden ser usados políticamente, y con Aleixandre no pueden", ha lamentado. El objetivo de la asociación que preside no es la de una Casa Museo para Velintonia, sino "una Casa de la Poesía" que albergue exposiciones y presentaciones.

"Vamos a seguir reclamando", ha apuntado, tras explicar que han intentado ponerse en contacto con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sin éxito. "Le enviamos una carta y nos respondieron desde la Secretaría de Estado viniendo a decir que el ministro no tenía tiempo para estas cosas", ha destacado.

Respecto al archivo del poeta, del que Sanz tiene "una mínima parte" y que el grueso importante está en manos de la viuda del poeta Carlos Bousoño, ha solicitado que sea declarado Bien de Interés Cultural para "evitar que salga de España". "Se trata de documentos que tienen que estar a disposición pública, al alcance de todos, y hay que evitar también que se produzca una venta inmoral de parte de ellos", ha añadido.

LA DESTRUCCIÓN O EL AMOR

La 'Poesía Completa' de Aleixandre ha visto la luz con más de 1.500 páginas del autor de 'Mundo a solas' o 'La destrucción o el amor'. Ésta no es la primera vez que tratan de reunirse las obras completas del autor, si bien desde el primer intento en 1960 --aún sin obras emblemáticas de su última etapa metafísica como 'Diálogos del conocimiento'-- siempre ha habido la ausencia de algún documento importante.

"Y seguirá siendo irreal decir que son las obras completas del autor hasta que se ponga a disposición pública el archivo y se pueda rescatar lo conveniente. Solo así nos acercaríamos a esa idea de edición completa", ha apuntado Sanz. En este caso, una de las novedades del volumen es la inclusión de poemas originales de 'Mundo a solas' que Aleixandre decidió excluir en vida.

EL PREMIO NOBEL EN 1977

Sanz ha recordado cuando el poeta recibió en el año 1977 el Premio Nobel de Literatura "con sorpresa y sobresalto". "Esto alteró su plácida cotidianeidad, pero a la vez supuso un reconocimiento para ser leído. En muchas de sus entrevistas posteriores aclaró que la gloria no era el premio ni el homenaje, sino que después de muerto no sería un libro cerrado", ha apuntado.

La académica y poeta Clara Janés también ha defendido el valor de la obra de Aleixandre, "el poeta del amor", cuya lírica es "una aspiración a la luz desde ese amor". "Era un meteoro que sigue brillando a través de estas páginas", ha concluido.