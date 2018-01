El festival Tsunami Xixón confirma a The Prodigy

18/01/2018 - 18:19

The Prodigy son la nueva confirmación del festival Tsunami Xixón, que celebrará su segunda edición en la ciudad asturiana los días 3 y 4 de agosto.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Con temas tan míticos como Smack My Bitch Up, Breathe, Omen o Invaders Must Die, nos harán saltar y disfrutar hasta altas horas de la noche. Será la única fecha en el norte de España este año", explica la organización en el comunicado remitido a Europa Press.

The Prodigy se suman en el cartel del festival gijonés a Bad Religion, The Hives, Lagwagon, Millencolin, The Vintage Caravan, Los Coronas, Viva Belgrado, Dead Bronco y Green Desert Water.

Los abonos se mantendrán al precio actual de 49 ? + gastos hasta el próximo 1 de febrero a las 23:59, cuando el precio subirá.