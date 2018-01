Coixet aborda en un documental la "dualidad entre el control y el descontrol" de Cai Guo-Qiang, el artista de la pólvora

19/01/2018 - 14:49

'El espíritu de la pintura' descubre el proceso creativo del artista para la exposición homónima del Prado

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La cineasta española Isabel Coixet dirige el documental 'El espíritu de la pintura', una cinta de 50 minutos en la que descubre el proceso creativo del artista chino Cai Guo-Qiang para la exposición homónima que el Museo Nacional del Prado acogerá hasta el próximo 4 de marzo.

La principal característica Cai Guo-Qiang en las 27 obras que se exponen en el Prado es el uso de la pólvora, una técnica que revela la "dualidad entre el control y el descontrol" del artista, que en esta muestra plantea un diálogo con los maestros del Prado, según ha explicado la cineasta este viernes durante la rueda de prensa posterior a la proyección, en la que también han participado el director del Prado, Miguel Falomir, y el director de Marketing Corporativo de Samsung España, Alfonso Fernández.

La cineasta ha señalado que su intención siempre fue crear una pieza en la que, sin sobre explicar, sí diera "una idea del proceso y de las intenciones", aunque ha admitido que encontrar la estructura y el camino ha sido "difícil" a la hora de abordar este documental, que se retransmitirá en Movistar el próximo 19 de enero y que a principios de febrero estará disponible en DVD.

Coixet describe a Cai Guo-Qiang como un artista a quien le atrae la idea de sentirse como un niño, aunque no es "indisciplinado", sino un "trabajador infatigable" y con una "enorme curiosidad", así como una "facilidad para explicarse" que ha facilitado el trabajo. "Le encantaba la cámara", ha dicho la cineasta.

Esta cinta, que cuenta con el patrocinio de Samsung The Frame, fue rodada en diferentes localizaciones entre Nueva York y Madrid y cuenta con música original de Remate. El espectador tiene la oportunidad de ser testigo del proceso, pero también de la convivencia entre el artista y su equipo, con quien mantiene una gran "camaradería", en palabras de la directora.

Coixet quería convertirse en "una mosca en la pared" y retratar "de manera didáctica y cercana lo que él hacía" que, asimismo, ha aprendido que "reelaborar superanalizar" la obra "no está reñido con hacer belleza". "Para mí, explicar en demasía siempre me ha dado pudor, y verle a él con frialdad y desparpajo me ha gustado", ha señalado.

Lo más "revelador" para la directora ha sido el homenaje que Cai Guo-Qiang hace de los grandes maestros, especialmente de El Greco, Velázquez y Goya, y la manera en la que absorbe sus enseñanzas, utilizando plantillas y pólvora como si fueran pinceles.

INQUIETUD Y AZAR

Preguntada por el sentimiento de sufrimiento que siempre va a asociado al artista y que al menos en este documental no se percibe en Cai Guo-Qiang, la directora ha señalado que este artista "sufre más de lo que parece" y lleva su "inquietud" hacia un proceso en el que interviene el "azar" y las complicaciones de la técnica de sus materiales. "Tampoco Richard Serra sufre, qué envidia", ha dicho.

Respecto a los intentos y las obras fallidas de este artista chino, Coixet, que ha tenido la oportunidad de ser testigo de sus procesos, ha afirmado que es verdad. En este sentido, el director del Prado ha indicado que "si el proceso artístico es impredecible, la pólvora aún más", especialmente la valenciana, que tiene más potencia y a la que tuvo que adaptarse.