Machika: El nuevo videoclip de J Balvin inspirado por Mad Max

19/01/2018 - 15:01

MADRID, 19 (EDIZIONES) J Balvin estrena este viernes el sencillo que llega con la más que complicada misión de al menos igualar el éxito de su anterior hit, Mi gente, posicionado en todas las listas de lo más escuchado de 2017.

"Me fui una temporada a Nueva York y un día entré al gimnasio y vi un personaje que con su energía me cautivó. Hablamos. Se llamaba Jeon, de Aruba, y no sabía que hacía música ni que cantaba", explica el colombiano J Balvin.

Y aún prosigue: "Un día DJ Blas, productor reconocido de Puerto Rico, puso un vídeo de él cantando y me encantó, cuando caí en la cuenta de que era Jeon, mi vecino. Cuando regresé al gimnasio me lo encontré y le pregunté si era él y... ¡vamos a trabajar!"

Al tándem se une Annita añadiendo la fuerza de una de las artistas brasileñas más notorias de su escena musical. Y el resultado, Machika, ya lo tenemos en plataformas digitales e incluso con su correspondiente videoclip, claramente inspirado por las películas de Mad Max.