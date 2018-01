El tenor Josep Bros y la soprano Elisabet Pons abren el ciclo Tardes al Palau de la Música

19/01/2018 - 15:03

El tenor Josep Bros y la soprano Elisabet Pons abrirán el lunes el ciclo Tardes al Palau de la Música Catalana con el concierto 'Non ti scordar di me' (No m'oblidis), ha informado la institución este viernes en un comunicado.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Los cantantes, acompañados al piano por Marco Evangelisti, ofrecerán un programa centrado en los tres tipos de composición vocal más relevantes de final del siglo XIX y principios del XX en el contexto mediterráneo, que son la ópera, la zarzuela y la canción.

Bros, que recientemente celebró los 25 años de su debut en el Gran Teatre del Liceu, es considerado actualmente uno de los máximos exponentes del 'bel canto' romántico con un repertorio que abraza más de 50 títulos.