Adamo: "Tengo una historia de afecto con España que no he podido cultivar"

Madrid, 20 ene (EFE).- "Mis manos en tu cintura" volverá a sonar en Madrid y Barcelona en directo en la voz del cantante italo-belga Salvatore Adamo, quien, según ha reconocido a Efe, tiene con España una "historia de afecto" que no ha podido "cultivar" como lo "deseaba".

Y no lo ha hecho porque desde su última actuación en nuestro país -en Madrid en 2010- se centró "completamente" en el mercado francés al sentir que la gente le había "olvidado", ha contado Adamo semanas antes de que regrese a España para actuar en el Festival Mil-leni (Barcelona, 27 de enero) y en el Atlantic Sons Festival (Madrid, 29 de enero).

"Hace 10 años volví completamente a Francia porque por fin me di cuenta de que yo pensaba en francés, y que los años que canté por el mundo en Francia había muchísimas mujeres cantantes y la gente olvida muy rápidamente. Me dieron ganas de imponerme en Francia y grabé un álbum con 18 cantantes de la nueva generación, que fue triple platino y para mí es un nuevo motor", ha expresado.

Desde ese momento, Adamo le ha dado "prioridad" a Francia y Bélgica, aunque, según ha recordado entre risas, el año pasado le pidieron venir actuar en Madrid en agosto, "donde hace 40 grados", y declinó la oferta por tener algunos problemas de salud. "Es útil no tentar al peligro", ha bromeado.

En este regreso el italiano de nacimiento, "Comiso, Sicilia, 1943", regalará a ambos públicos, catalán y madrileño, las canciones a las que le debe "el honor y privilegio" de seguir cantando, aunque junto a sus grandes éxitos también sonarán otras nuevas composiciones que darán fe de su "evolución".

"Quiero interpretar algunas canciones inéditas en español y en francés. He terminado un nuevo álbum en francés, "Si tu supieras", que saldrá el 16 de febrero y quizá cante una o dos canciones de ese álbum", ha adelantado.

Un nuevo trabajo este con título "medio irónico y medio misterioso", según sus palabras, en el que hay una canción que "habla de Internet y de todas esas cosas que hacen de nosotros hombre y mujeres superiores, deshumanizados".

"Se sabe todo de nosotros, nos dictan también las ganas, así que es una defensa contra esa forma de vivir", ha matizado.

Pero aunque el cantante muestre una evolución en los temas de sus composiciones, el amor, "en todas sus vertientes" sigue siendo el tema que ocupa sus letras.

Por eso afirma con rotundidad que la canción melódica romántica "siempre estará presente": "No se puede programar el futuro, quizá ahora hay una voluntad de consumir rápidamente una canción, pero hay melodías que se imponen más fuerte que los dictados", afirma entre risas.

"La última vez que fue a Chile el señor de la aduana me dijo que se había enamorado con la canción 'Mis manos en tu cintura', que dejó a su mujer con otra canción mía, 'Porque yo quiero'", ha rememorado.

Y sobre el amor, ese que hizo nacer en miles de parejas en los años 60 y 70, Adamo cree que sigue existiendo, aunque ahora en las discotecas suenen otro tipo de canciones. "La gente se sigue enamorando pese a que ya no suenen estas canciones, tengo tres hijos y se enamoran", ha apuntado.

Consciente de que "Mis manos en tu cintura" es su canción más "popular" en España, Adamo ha reconocido que cuando se "vaya a otro mundo" será una "victoria" pensar que ha dejado una canción que todo el mundo cante y recuerde.

Ciudadano belga desde que emigró junto a sus padres en 1948, ha dado muestra de estar al tanto de la actualidad respecto a la situación en Cataluña y sobre Carles Puigdemont, en Bruselas desde el pasado lunes 30 de octubre de 2017.

"Yo no me lo he encontrado -ha concluido- Esto es un hecho político muy preciso y no se puede hablar sin conocer todos los elementos, pero la voluntad de la gente es la que debe ser respetada. Eso sí, sería una pena que Cataluña dejara España".