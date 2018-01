James Mercer (The Shins) pone del revés en un nuevo disco las canciones de Heartworms: "Soy un 12% ibérico"

22/01/2018 - 12:35

James Mercer, líder de la banda The Shins, publica esta semana un nuevo disco en el que pone del revés casi literalmente las canciones de su anterior álbum, 'Heartworms' (2017) y en un juego de palabras lo titula 'The worms heart' con una idéntica portada aunque diferentes colores.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS - Mirian San Martín)

"Soy un 12 por ciento ibérico", ha confesado a Europa Press durante una entrevista telefónica concedida con motivo de esta publicación, que antecede a lo que se convertirá en un año de encierro para escribir nuevas canciones, según ha relatado.

Entre las razones que tuvo el autor de éxitos como 'New slang' o 'Simple song' para dar la vuelta a las composiciones que publicó el pasado año destaca que su mujer, quien se había enamorado de las composiciones acústicas y desnudas de las producciones, echaba de menos las canciones originales.

"Me sugirió que hiciera una versión acústica de todo el disco y finalmente decidí hacer algo muy diferente y casi opuesto a las producciones previas", ha relatado. A esto se suma la buena conexión que tiene con sus nuevos compañeros de banda, con quien tenía ganas de trabajar de nuevo en el estudio.

Mercer sintió "cierto orgullo" cuando se dio cuenta de que las composiciones de 'Heartworms' aún funcionaban convertidas en nuevas versiones, algo "gratificante" porque, según ha destacado, significa que hay un buen trabajo de composición detrás. "Hay algo más que acordes y melodías, algo que atrapa", ha dicho.

SONIDO "MÁS RELAJADO"

The Shins arrancaron su trayectoria musical en 2001 con el disco 'Oh, inverted world', trabajo al que siguieron 'Chutes too narrow' (2003), 'Wincing the night away' (2007), 'Port of morrow' y 'Heartworms' (2017).

Su sonido ha cambiado y han abandonado las armonías que convertían sus canciones en algo preciosista, características en sus comienzos, para pasar a un sonido "más relajado". "Me gustan músicos como Courtney Barnett y Ariel Pink, supongo que quería tener un sonido más informal", ha dicho.

Preguntado por el futuro, Mercer ha señalado que su deseo es colaborar más con sus compañeros de grupo. Además, tiene un par de ideas "extrañas". "He escrito varias canciones punk que nunca han funcionado para The Shins y también otras canciones infantiles. Tengo que ver qué puedo hacer con ellas", ha relatado.

En cuanto al cambio de sello, de Sub Pop a Columbia para 'Port of morrow', el líder de The Shins ha señalado que no ha notado diferencias porque le han dado "muchas licencias" para hacer lo que quería.