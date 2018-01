Lucía Lacarra sustituirá a Eduardo Lao al frente del Víctor Ullate Ballet

Madrid, 22 ene (EFE).- La bailarina Lucía Lacarra (Zumaia, Guipúzcoa, 1975) sustituirá, a partir del próximo mes de septiembre, a Eduardo Lao en la dirección artística del Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid, informó hoy en una nota la Fundación Víctor Ullate.

Ullate (Zaragoza, 1947) continuará como presidente de la Fundación Víctor Ullate, "centrado en la labor social que esta lleva a cabo, y en la Casa de la Danza", precisa el comunicado.

Lacarra "recoge el testigo de la dirección artística de la compañía, que hasta ahora había estado a cargo de Eduardo Lao, aportando su sólida trayectoria como profesional de la danza y una vasta experiencia internacional".

"Para mí -señala la artista en la nota de la fundación- es un inmenso honor tomar un relevo tan importante como es la dirección del Víctor Ullate Ballet, ésta ha sido mi primera casa, donde nací y crecí como bailarina profesional, y siempre he mantenido unos estrechos lazos con ella".

En todos estos años, recuerda, ha bailado "por todo el mundo" y ahora "siente" que es "el momento ideal" para "recoger todo lo aprendido y descubierto" y utilizarlo "para impulsar a una nueva generación de talentosos bailarines, y para llevar el nombre del Ballet de Víctor Ullate por el mundo entero".

Seguirá, dice, bailando con la Compañía y pondrá "tanta pasión y empeño" como en su carrera "en llevar a este maravilloso Ballet a una nueva dimensión, respetando y cuidando el alma, esencia y repertorio de Víctor Ullate, al mismo tiempo que abriendo los horizontes a nuevos estilos y experiencias para los bailarines".

Ullate indica en el comunicado que "compaginar las tareas de maestro, coreógrafo y director es realmente complicado" y que en ello le ha ayudado durante 20 años Eduardo Lao, al que siempre estará agradecido.

"Ahora comienza una nueva etapa, que no cierra la anterior, sino que la continua (...) Es un privilegio para España, para la Compañía y para mí que Lucía haya aceptado el reto de dirigir el ballet, no va a ser una tarea fácil, pero creemos que merece la pena que la Compañía, que ya es historia de nuestro país, perdure. No podría estar en mejores manos", añade Ullate.

Lao afirma en la misma nota que se marcha "satisfecho" con su labor como director y le "ilusiona y emociona" que "una gran artista como Lucía".

"Estoy seguro de que ella aportará todo el amor y experiencia acumulados en su carrera para dar un nuevo impulso hacia adelante a la que siempre será nuestra Compañía", agrega el granadino.

Lacarra Ha sido bailarina principal en el Ballet Nacional de Marseille Roland Petit desde 1994 hasta 1997, bailarina principal en el Ballet de San Francisco desde 1997 hasta 2002 y bailarina principal del Bayerisches Staatsballet de Munich desde 2002 hasta 2016.

Desde la temporada 2016/2017 es bailarina invitada permanente del Ballet de Dortmund, de la Compañía de Russell Maliphant y del Víctor Ullate Ballet.

Ha recibido el Premio Nijinsky a la mejor bailarina de mundo en 2002, el Premio Benois de la Danza en 2003, el Premio Nacional de Danza en 2005, el Dance Open Grand Prix de Saint Petersburgo en 2010 y en 2013.