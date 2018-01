Download Festival Madrid anuncia cartel por días e incorpora a Arch Enemy

23/01/2018 - 12:29

Además de avanzar la distribución de las bandas por días , el Download Festival Madrid confirma este martes la incorporación de Arch Enemy a su cartel, al que pronto se sumarán nuevos grupos nacionales e internacionales.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La segunda edición española del festival de rock y metal tomará La Caja Mágica de Madrid los próximos 28, 29 y 30 de junio, con un cartel que ya está organizado por días.

Así las cosas, el jueves 28 de junio Avenged Sevenfold comandará una jornada que también tendrá a Marilyn Manson, A perfect circle, Rise Against, Kreator, Pennywise, Arch Enemy, Exhorder, Backyard Babies, Myrkur, Iron Reagan, Tesseract y Galatic Empire.

El viernes 29 de junio Guns n' Roses serán los encargados de cerrar la noche en la que también sonarán Parkway drive, Bullet for My Valentine, Clutch, Underoath, Thrice, Moose blood, Creeper y The Pink Slips.

El sábado 30 de junio cerrarán el festival madrileño Ozzy Osbourne, Judas Priest, Volbeat, Baroness, L7, In this momento y Shinedown, poniendo así punto y final a tres días de rock de alto voltaje.

Las entradas de día estarán disponibles a partir de este miércoles 24 de enero a las 10:00 horas en www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es.

Los tickets para el jueves y sábado tienen un precio de 80 euros (+ gastos) y los del viernes 105 euros (+ gastos). Los que no quieran perder ningún detalle ni concierto, todavía están a tiempo de comprar un abono (175 euros + gastos).

Este miércoles salen también a la venta las entradas VIP, que permiten vivir Download Festival Madrid con una serie de privilegios únicos, "que completan la experiencia Download", según el comunicado remitido a Europa Press, con precios por día desde 165 hasta 190 euros.

Las personas que hayan comprado su abono o una entrada individual pueden hacer un 'upgrade' a VIP pagando un suplemento de 85 euros (+ gastos) por día. Los interesados en conocer más datos sobre las entradas VIP pueden visitar la página www.firstgoldenticket.com.