La exposición de Pink Floyd recala en Roma y recuerda conciertos en Italia

Roma, 23 ene (EFE).- El recuerdo de los históricos conciertos del grupo Pink Floyd en Italia en los años 60 y 70 del siglo pasado forma parte de la escala en Roma de la gran retrospectiva que de los músicos británicos comenzó el año pasado una gira en Londres.

Parte de la unión de Pink Flkoyd a Italia está ligada a momentos claves del grupo.

Así, en Roma aterrizaron por primera vez en 1968, tres meses después de que el guitarrista Syd Barrett (1946-2006) abandonara la banda en 1968 por problemas con las drogas y fuera reemplazado por el guitarrista y cantante David Gilmour.

El romano anfiteatro de Pompeya y sus volcánicas ruinas también fueron testigo de su maestría en 1971.

Filmados por el director francés Adrian Maben, fueron el primer grupo de rock que tocó en este histórico enclave.

En Venecia, por su parte, ejecutarían un ambicioso directo en 1989 con noventa minutos de espectáculo en la Plaza de San Marcos.

El concierto fue retransmitido por televisión en más de veinte países, y se calcula fue visto por más de 100 millones de telespectadores.

La muestra "Pink Floyd: Sus Restos Mortales", que recorre a través de un viaje audiovisual 50 años de historia de una de las bandas británicas de rock más icónicas, recala en Roma tras debutar en Londres en 2017.

Está comisariada por Aubrey Powell, estrecho colaborador del exbatería y uno de los fundadores del legendario cuarteto, Nick Mason, quien también ha participado en el diseño de la retrospectiva en la capital italiana.

Dispuesta en el MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de Roma) hasta el 1 de julio, comprende más de 350 objetos, algunos inéditos, con los que se traza la vida del grupo desde 1962 hasta su último encuentro en 2005.

Especial peso tiene en la exhibición Barrett, de quien se incluyen en dos salas dedicadas a su persona cartas a su novia de su puño y letra, fotografías y una pintura de su colega el británico Duggie Fields en la que figura su Pontiac Parisienne rosa.

El vehículo apareció en la película "Entertaining Mr Sloane" (1970) aunque el músico nunca lo usó.

La exhibición, que se inicia antes incluso de atravesar sus puertas con el gigante hinchable rosa con el que la banda criticó el estilo de vida americano, cuenta con salas dedicadas a sus álbumes más gloriosos como "The Dark Side of the Moon", "Wish you were Here" o "The Wall".

Espacio propio tienen también sus instrumentos musicales, algunos inéditos otros auténticos, hay guitarras, amplificadores, órganos y mandolinas eléctricas que permiten al público sumergirse en el "exclusivo" mundo de Pink Floyd.

Asimismo, se presenta la literatura infantil que influyó al grupo en sus primeros años, como las novelas "El viento en los sauces", de Kenneth Grahame, o "Alicia en el país de las maravillas", que inspirarían versos como los de la canción "Matilda Mother".