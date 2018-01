Alesso, Carl Cox, Headhunterz y Q-Dance se suman al cartel del Medusa Sunbeach Festival

25/01/2018 - 12:28

Medusa Sunbeach Festival ha anunciado una docena de nuevas confirmaciones el certamen que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de agosto en la localidad de Cullera (Valencia). Entre la nueva lista de dj destaca la presencia de artistas de "gran renombre internacional", como Carl Cox, Alesso o Headhunterz, además de Q-Dance, que se celebrará por primera vez en España.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El dj británico Carl Cox, una de las caras más reconocidas en el mundo del techno, es uno de los artistas más influyentes y aclamados en la isla de Ibiza. Esta será su segunda presencia en Medusa tras haber sido una de las grandes estrellas en la segunda edición del evento, en 2015, y será la única vez que se escuche el famoso 'Oh yes, oh yes' en festivales españoles este verano, destaca la organización en un comunicado.

También se suma a la cita Alesso. El artista sueco, número 37 en la lista de DJMag, repite presencia en Medusa por segundo año consecutivo en el evento musical valenciano y promete volver con mucha fuerza y con grandes éxitos como If I lose myself, Let me go, I wanna know o Heroes y nuevos temas que harán disfrutar a los más de 150.000 asistentes que visitarán Medusa el próximo mes de agosto.

La presencia de Alesso y Carl Cox ha disparado a lo largo de todo el miércoles la venta de entradas para el festival, que ya supera el 70% de su aforo a falta de más de medio año para la celebración del 5º aniversario de Medusa Sunbeach Festival, destacan.

Otras confirmaciones son las de Headhunterz y Ferry Corsten, así como la presencia de una actuación única que pisará España por primera vez: Q-dance.

La productora holandesa Q-dance, responsable de conceptos como Defqon.1 y presente como fiesta residente invitada en Tomorrowland, EDC Festival o Mysteryland, formará parte de Medusa Sunbeach Festival en su 5º aniversario. La confirmación de esta actuación ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la música hard, que podrán presenciar en España la espectacular fiesta. En la zona hard también se ha confirmado la presencia de LNY TNZ, que repite por segundo año consecutivo.

En la lista de invitados figuran igualmente Andrea Oliva y Matthias Tanzmann, que acompañarán al ya mencionado Carl Cox en el Resonance Stage. Por último, los amantes del dubstep también podrán disfrutar de la presencia del DJ israelí Borgore además de muchos otros como Sensity World, Space Elephants, Taito Tikaro, Warface o Wolfpack entre otros.