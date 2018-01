Mad Cool Festival 2018 confirma a Arctic Monkeys

29/01/2018 - 11:11

Después de que el Primavera Sound confirmara en las últimas horas la presencia de Arctic Monkeys en Barcelona, el Mad Cool Festival también anuncia ahora la incorporación a su cartel del grupo británico.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los de Alex Turner se suman así a la oferta del festival madrileño, que también tendrá a Pearl Jam, Depeche Mode, Jack White, Kasabian, Massive Attack, Queens of the Stone Age, Justice, Snow Patrol, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Rival Sons, Jack Johnson, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive In y muchas más.

Los abonos de tres días están agotados pero las entradas de día y los diferentes paquetes pueden comprarse en www.madcoolfestival.es.