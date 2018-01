José Carlos Somoza publica 'El origen del Mal': "El problema de las ideologías son aquellos que se erigen portavoces"

29/01/2018 - 13:09

El escritor José Carlos Somoza regresa a la novela negra con 'El origen del Mal' (Ediciones B) una trama basada en la vida del militar y falangista Víctor Martínez-Simancas, que cayó en sus manos por casualidad, y que le sirvió de "estímulo" e "inspiración".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Con ella el autor ha conseguido trazar una historia sobre ideales, espías, e indagar en el enfrentamiento entre culturas. "El problema de las ideologías son aquellos que se erigen como portavoces y manipulan a los demás. Y a los demás nos quedan a veces muy pocas opciones", ha subrayado el autor, durante la presentación de su nuevo libro en Madrid, acompañado por el periodista Manuel Marlasca.

"La historia de Martínez-Simancas me pareció prodigiosa y conforme la leía, ese vínculo entre pasado y presente se hacía realidad en mi imaginación", ha confesado el autor, para quien los acontecimientos que ocurren ahora se pueden contar mejor "haciendo una incursión en el pasado".

Tras leer dicha biografía, Somoza descubrió que la misión de militares como Víctor Martínez-Simancas era anticipar posibles perjuicios para España y crear puentes de entendimiento con nuestros vecinos en una época en la que con la independencia de Marruecos y el fin del Protectorado, "el pueblo musulmán cobró casi por primera vez vigencia en nuestra cultura occidental moderna", ha explicado Somoza.

Del personaje de carne y hueso que fue Martínez Simancas (padre del periodista y escritor Rafael Martínez-Simancas) surgió el personaje ficticio Ángel Carvajal y construyó sus peripecias tras unirse a la Falange, el atentado que sufrió en Cádiz o su traslado a Marruecos.

TRAICIONES, CRÍMENES E HISTORIA

A partir de ese momento la traición, los crímenes y la historia de España se mezclan en un libro, "distinto a los anteriores", según ha precisado Manuel Marlasca, y en donde "se resta un poco del oropel" que suele acompañar al gremio de los espías.

A este respecto, Somoza ha argumentado, que pese a lo distintos que puedan parecer, el mundo de los espías y el de los escritores tienen muchas cosas en común; buscar, indagar, observar o mantener diálogos con extraños. "La vida de un espía consiste en conocer muy bien a las personas y la de un escritor también", ha alegado.

"Tras leer la vida de Martínez-Simancas, me ha gustado crear personajes con un ideal o un fuerte anclaje a algo, pero que constituye en el fondo nuestra forma de vida", ha resaltado este autor, que nació en Cuba, pero que se trasladó a España con su familia en su infancia.

"En mi familia nos ensañaron a añorar una patria que ya no estaba, y eso es un poco triste", reconoció este escritor, que ha publicado en nuestro país una veintena de libros, y ha obtenido diversos premios como el Premio The Macallan Gold Dagger For Fiction, otorgado por la Asociación de Escritores de Misterio del Reino Unido a su novela 'La caverna de las ideas' o el Premio Hammett de novela negra y el Fernando Lara a 'Clara y la penumbra'. Asimismo su novela 'La dama número 13' ha sido recientemente adaptada al cine por Jaume Balagueró.

Pero en 'El origen del mal' está también la historia paralela de un escritor que lee lo que Ángel Carvajal ha contado en un texto mecanografiado de hace 50 años y cuyas palabras de arranque son: 'Estoy muerto'. Este manuscrito que recibe de manos de un amigo librero son más de doscientas páginas fotocopiadas y fechadas en 1957 y en las que hay un encargo: debe leerlo en menos de 24 horas.

"Me fascinaba la idea de que el lector fuese también, a su modo, como el innominado escritor de mi novela, y en este sentido tal experimento no había intentado repetirlo desde mi novela La caverna de las ideas", ha concluido.