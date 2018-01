Martín Garzo reinventa a la Bella y la Bestia en 'La ofrenda': "Todos somos monstruos, pero sabemos renunciar al deseo"

29/01/2018 - 14:35

El escritor Gustavo Martín Garzo publica 'La ofrenda' (Galaxia Gutenberg), una suerte de fábula que recuerda a la historia de La Bella y la Bestia en la que el autor habla de un encuentro entre una joven y un monstruo del agua que pone de relieve la "oscuridad de la sexualidad humana".

"Los monstruos son seres deformes y extraños, pero que sirven de metáfora de nuestro propio corazón: todos somos monstruos. Lo que pasa que a mi me gustan los monstruos afligidos, aquellos que saben renunciar a su deseo, porque es innegable que la vida está llena de lobos que quieren llevar a cabo sus deseos sin pensar en las consecuencias", ha señalado en un encuentro con la prensa.

King Kong o La mujer pantera son algunos de esos 'monstruos' que Martín Garzo, Premio Nacional de Literatura Infantil, enumera para hablar de la "atracción" que estas figuras ejercen sobre los niños. "Son seres con sueños incumplidos, a veces frustrados, y el niño se identifica con ellos porque también es un ser anómalo: no sabe lo que hace en el mundo y no consigue comprender a los adultos", ha resaltado.

'La ofrenda' es la historia de Patricia Ayala, quien para tomar distancia con una relación tóxica decide aceptar un trabajo en una isla al sur de Madagascar para cuidar a la viuda Rose Hanson. No obstante, todo cambia a su llegada, cuando comienza a notar que en la laguna hay una presencia extraña que la vigila.

'LA FORMA DEL AGUA'

Martín Garzo se ha inspirado para esta historia en la película de los años 50 'La mujer y el monstruo', dirigida por Jack Arnold y en la que también hay una relación extraña entre una mujer y una criatura acuática. Pero en el imaginario de hoy en día, mucha gente identificará este 'cuento' con la fábula de Guillermo del Toro, favorita a los Oscar, 'La forma del agua'.

"No tenía ni idea de que estaba rodando esa película, pero cuál fue mi sorpresa cuando este verano termino la novela y un día abro el periódico y veo que se ha presentado una película en Venecia con la misma temática. Pero no, no ha habido influencia, este mito rondaba en mi cabeza desde hace muchísimo tiempo y todo lo que sucedía en la película de Arnold siempre me ha fascinado", ha reconocido.

'LA BELLA Y LA BESTIA', ¿HISTORIA DE MALTRATO?

Para Martín Garzo, 'La ofrenda' es una de sus novelas "más realistas", pese a tener ese componente fantástico que le permite al autor explorar "el mundo de lo oculto". "Yo no quiero que la literatura me cuente lo que ya sé. Al contrario, quiero entrar en los cuartos cerrados, responder a preguntas como la de por qué nos perturban los sueños o por qué se quiere algo contra toda lógica", ha insistido.

Por ello, el autor no entiende que se hagan críticas a cuentos clásicos desde el punto de vista actual, dejando a un lado su "valor simbólico". "Por ejemplo, hace poco leí que 'La Bella y la Bestia' era una historia de maltrato y no de amor. ¿Cómo se puede llegar a decir eso? Se están confundiendo los niveles: una cosa es lo sociológico y otra lo simbólico", ha defendido.

Martín Garzo no olvida que en esta novela también se explora el deseo femenino, algo "mucho más insondable y oscuro que el masculino". "Me gusta esa frase de Marguerite Duras en la que afirma que el hombre es más infantil que la mujer, pero en ésta hay más infancia: la mujer está más cerca de la noche, de los sueños y de la naturaleza", ha concluido.