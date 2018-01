Laura Pausini anuncia conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid

30/01/2018 - 17:26

Laura Pausini vuelve a los escenarios con un tour mundial que arranca en Italia en julio con dos grandes shows en el Circo Massimo de Roma. Después, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, España, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza figuran como primeros países confirmados.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Los dos únicos conciertos en España tendrán lugar el miércoles 17 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el jueves 18 el WiZink Center de Madrid, según informa el comunicado remitido a Europa Press.

La preventa de entradas para su club de fans arranca este miércoles 31 de enero a las 12 de la mañana. El jueves 1 de febrero, también a partir del mediodía, se abrirá la venta general para todos sus seguidores.

La aclamada artista internacional Laura Pausini tiene nuevo proyecto discográfico y tour mundial en 2018. El pasado viernes 26 de enero, se publicaba Nadie me ha dicho, el primer single de su nuevo disco, Hazte sentir, que estará a la venta esta primavera.

"No puedo esperar más, estoy lista ahora. Y el compromiso que me espera es, una vez más, un desafío emocionante. La música es mi vida y pronto me haré sentir con mi voz, mis pensamientos y mi corazón. Más fuerte que nunca", asegura la italiana.

Laura Pausini ha vendido más de 70 millones de álbumes en Europa, Asia, Latinoamérica y Norteamérica. Es poseedora de 180 Discos de Platino, Discos de Discos de Oro y un Disco de Diamante. Ganadora de los Grammys Latinos 2005, 2007 y 2009 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Femenino, además de ser la primera cantante italiana en lograr ganar un Grammy Award en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino/Hispano, con su álbum Escucha.