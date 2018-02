Texas, The Human League, Gregory Porter y la MODA encabezan el cartel de La Mar de Músicas 2018

1/02/2018 - 14:27

La 24 edición de La Mar de Músicas tendrá como país invitado a Dinamarca, el considerado país más feliz del mundo. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, se celebrará del 20 al 28 de julio y gozará de uno de los carteles más variados de su historia.

El país nórdico mostrará durante esta semana su música, su arte y su literatura. La programación dedicada a Dinamarca se presentará en unas semanas con la presencia del embajador danés en España, John Nielsen. Nueve grupos musicales, diez películas, ocho exposiciones y una decena de autores literarios mostrarán la gran calidad de la cultura danesa.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha presentado algunos de los grupos que formarán parte de este diverso cartel junto con el director de La Mar de Músicas, Paco Martín, y la directora de cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Fulgencia Plazas.

Texas, Songhoy Blues, Cécile McLorin Salvant, La M.O.D.A o The Human League son algunos de los trece grupos confirmados de los casi 50 que formarán parte del festival. A principios de abril se darán a conocer todos los grupos de La Mar de Músicas, momento en el cual se pondrán a la venta las entradas y los abonos, según han explicado fuentes municipales.

El grupo escocés Texas, una de las bandas más referenciales del britpop y con más de 35 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, presentará su último album 'Jum on board', el domingo 22 de julio. Ese mismo día actuará la banda de rock africano Songhoy Blues. Este grupo, nacido en Mali, se formó durante la última guerra civil del país y, desde entonces, lleva su mensaje de paz alrededor del mundo. Estos jóvenes malienses fueron descubiertos por el proyecto Africa Express de Damon Albarn y han tocado con artistas de la talla de Iggy Pop.

El jazz también tendrá un hueco en el festival con dos de los mejores cantantes del momento en este género: Cécile Mclorin Salvant y Gregory Porter. La vocalista Cécile Mclorin Salvant irrumpió hace unos años en la élite del jazz con una visión libre de la tradición. Hace unos días ganó el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal por el disco que presentará en al festival, 'Dreams and Daggers'.

Este concierto será el lunes 23 de julio. Gregory Porter, uno de los vocalistas de jazz y soul más cotizados y carismáticos, estará también en Cartagena con su último disco dedicado a Nat King Cole, que presentará el martes 24 de julio.

Representando la música latinoamericana estará la nueva banda Trending Topics. Este grupo está compuesto por la mente musical de Calle 13, Eduardo Cabra (Visitante) y el cantautor dominicano Vicente García.

Desde que los hermanos de Calle 13 decidieron darse un descanso, Eduardo Cabra ha seguido lanzando discos al mercado. Algunos de estos trabajos le hicieron ganar el Grammy al Productor del Año 2017. Trending Topics, proyecto que saldrá a la luz en un mes aproximadamente fusionará la música electrónica con sonidos afroantillanos y actuarán en La Mar de Músicas el miércoles 25 de julio.

El grupo burgalés La M.O.D.A., siglas de La Maravillosa Orquesta Del Alcohol, presentará su tercer álbum recién salido al mercado, 'Salvavida (de las balas perdidas)'. En sólo seis años de trayectoria, estos jóvenes han creado una identidad y un repertorio sólido e intransferible que agota entradas allá donde van y que les sitúan como uno de los grandes grupos de la escena musical nacional. Su concierto en Cartagena será el viernes 27 de julio.

Ese mismo día estará en Cartagena, la maliense Fatoumata Diawara. La cantante se ha convertido en los últimos años en una de las voces femeninas más relevantes de la nueva generación artística africana. En 2011 fue apadrinada por el sello de Ali Farka Touré y Oumou Sangaré aunque su popularidad mundial llegó con el lanzamiento de su primer trabajo en solitario, 'Fatou'. Estará presentando su segundo trabajo en La Mar de Músicas.

El mítico grupo británico The Human League también formará parte del variado cartel de este festival. The Human League serán los encargados de clausurar el festival con su concierto del sábado 28 de julio, en el que tocarán tanto temas de antaño como los de su último disco, 'Credo'.

David Bowie dijo en su día que este grupo era el futuro de la música y, efectivamente, fueron un icono de moda y marcaron tendencia. Autores del clásico 'Don't you want me', los británicos alcanzaron números 1 por toda Europa y Estados Unidos y llevan a sus espaldas más de 40 años de carrera en el pop.

ESCENARIO 'SOMOS DE AQUÍ'

Al igual que en ediciones anteriores, La Mar de Músicas dedicará un escenario a difundir y mostrar la calidad de la música realizada en la Región. Cinco serán las bandas que presenten sus creaciones en el escenario 'Somos de Aquí'.

El cantautor murciano Moy Gomar presentará en el festival su segundo disco, 'Moytopía', un cóctel de músicas del mundo con un trasfondo flamenco unido a letras ingeniosas. Los miembros de Jamones con Tacones estarán presentando por su parte 'Lukin for de Fango', su primer trabajo discográfico, donde brilla la música sin complejos

El grupo cartagenero Karmacadabra presentará en La Mar de Músicas su primer trabajo discográfico, donde brilla la música sin complejos combinando estilos tan dispares como el ska, el reggae o el flamenco.

También pasarán por este escenario Kuve, la banda de indie-rock en la que se encuentra al frente la cantante y compositora Maryan Frutos. Y, por último, los jovencísimos Poolshake, la nueva sensación del rock psicodélico, según han señalado las mismas fuentes en comunicado de prensa.

LA MAR DE BARRIOS Y PREMIO 'LA MAR DE MÚSICAS 2018'

Aunque aún no se ha revelado quién será el artista que reciba el reconocimiento del festival por su trayectoria musical, el concejal de Cultura, David Martínez, ha adelantado en la presentación del cartel que será una mujer internacionalmente reconocida la que reciba el galardón este año.

Además, el edil ha asegurado que en esta nueva edición se continuará con La Mar de Barrios, un programa encargado de conectar más el festival con la diversidad cultural de la ciudad. En los próximos días se informará también de los barrios seleccionados.