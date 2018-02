Toteking: "Las mujeres son muchísimo mejores que nosotros los hombres"

1/02/2018 - 15:04

Toteking está de vuelta con Lebron (Sony Music), un nuevo disco integrado por "16 temitas reunidos con mucho cariño durante dos años", como apunta a Europa Press el rapero sevillano, quien añade: "Suena muy bien, la masterización es muy buena. Es el disco de mi carrera que más me gusta de sonido en general. He sido honesto, he sido claro y valiente con todo lo que digo y toda la música que propongo".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

Así de encantado con su nueva obra se muestra Manuel González Rodríguez (Sevilla, 1978), quien sobre ese sonido "gordo" que ha conseguido reflexiona sobre cuestiones tan diversas como el papel en el mundo actual de las mujeres. "Menos mal que se está tomando conciencia, que se reivindica al fin y nos estamos dando cuenta todos", proclama.

Por eso, plantea que le parece "increíble" que la sociedad tuviera tan "asumida" esa posición gregaria de la mujer: "Es una pasada. Además con las mujeres, un género que te digo abiertamente, no es por moda porque lo llevo diciendo mucho tiempo, que creo que son muchísimo mejores que nosotros los hombres".

"A lo mejor te parecerá una tontería, pero ponte a buscar mujeres psicópatas en la historia, a ver cuantas hay. Seguro que sale alguien ahora a decir que había una baronesa sanguinaria en el siglo XII, vale hermano, pero sería una mujer entre toda una saga de varones perturbados", reflexiona.

Incluso va aún más allá y se centra el mundo del hip hop concretamente, donde "todos" han tenido "comentarios horteras de temas de dinero". "Pero por historia, busca en el rap de mujeres a nivel mundial a ver cuantas encuentras que se les recuerde por lanzar billetes y poses así", culmina.

AUTOEXIGENCIA

También habla Toteking en su álbum sobre la autoexigencia a la hora de crear, en una canción titulada Bartleby & Co inspirada por 'los escritores del no' de los que habla Enrique Vila-Matas en su libro Bartlety y Compañía, y que al sevillano le dejó "alucinado hace años" cuando lo leyó por primera vez.

"Cuando leí a Vila-Matas escribir sobre los 'escritores del no', me di cuenta de que eso me había pasado a mi desde chico. Con colegas que me decían que le daba muchas vueltas a las cosas y que era un rayao", apunta sobre esta canción en la que reflexiona sobre sus inseguridades creativas, llegando a afirmar que nunca ha escrito 'mierda buena' y que preferiría tener otro tipo de trabajo.

"Sé que algunas cosas que he hecho están guay, pero más que a eso, a lo que más vueltas le doy es a lo de dejarlo. La frase que define la canción es la de 'buscarme un curro fijo que sea físico y tangible'. Porque te das cuenta de que estas trabajando la palabra y la palabra no tiene forma, no se puede medir el curro que estás haciendo como el que hace una casa o fabrica cosas que usamos todos", explica.

Pero no queda aquí finiquitada la cuestión, por lo que continúa Toteking recalcando que "la vida es muy corta" y por eso se pregunta si "a lo mejor tendría que probar otra cosa". Sin embargo, esto entra en contradicción con la letra de otra canción, Puzzle, en la que aparte de hacer un repaso a toda su carrera, asgura que estará siempre hasta el final dando guerra "como Lemmy" de Motörhead.

"Claro, pero es que hay gente que no entiende la impostura literaria. La impostura también es una estética. A mi me gusta contar eso, reflexionar sobre dejarlo, pero la realidad es que me pesa mucho más la balanza de crear, porque cuando me pongo a ello me pongo como el que más. Me gusta más esto, pero me parece atractiva como estética la impostura", cavila.

ESCENA HIP HOP

Sobre Puzzle, señala el sevillano que ha querido mirar atrás porque lleva ya más de veinte años rapeando y en ocasiones siente que "ha sido como un paseo". "A veces tengo recuerdos de giras como si fueran dos conciertos cuando en realidad fueron sesenta", apostilla entre risas, al tiempo que concede, a regañadientes, su condición de clásico del rap español.

Desde esa posición, indica Toteking que él ve "muy bien" a la escena del hip hop en España, "no de ahora, sino desde hace unos años". "Ha habido una mejoría a nivel de sonido, de instrumentales y de gente nueva", destaca, para agregar: "Creo que también está guay que no haya una línea tan clara como hace diez años, cuando parecía que todo el mundo iba por el mismo camino con apenas algunos matices".

"Ahora hay gente que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros, tanto en estética como en lenguaje y en la música. Hay mucha diversidad y en eso está la magia para que pasen cosas chulas", resalta, aprovechando de paso para aclarar que él no tiene "absolutamente nada en contra del trap ni del reguetón".

Por eso, prosigue: "Todo lo que salga que tenga un sentido musical hay que escucharlo y valorarlo. Encuentro a mucha gente que va diciendo que tal cosa es una mierda y luego escucha una canción que no sabe de quien es y le encanta. Al trap lo veo como otra cosa más que está ahí y que está haciendo su ruido, que tiene algunas cosas muy interesantes".

En este clima, valora también positivamente la popularidad actual del rap y afirma que "está guay tener la atención del público y de la crítica". Y aunque recalca que a él "nunca" le ha importado que le pongan o no en una radio determinada, admite que ahora "hay gente que tiene una música que vale más para ciertos medios comerciales y que ya ha entrado ahí, algo que no tiene precedentes".

"Al rap siempre se le ha marginado por las palabrotas y los términos utilizados, pero ya es hora de que este país despierte en ese sentido. Y también el rap ha cambiado mucho musicalmente. Los chavales jóvenes tienen todo el camino por delante y pueden probar millones de cosas", reflexiona.

GIRA DE PRESENTACIÓN

Con el disco ya en la calle, llega el momento de presentarlo en directo con una gira que tiene ya "fechas cerradas hasta noviembre". "Saldrán también más festivales de verano, intentaremos ir a todos los sitios que podamos, como siempre", anticipa.

La gira de presentación de Lebron comenzará el 16 de febrero en la Sala Rem de Murcia y tendrá luego como primeras paradas Málaga (24 febrero, La Trinchera), Madrid (9 de marzo, Mon Live), Valencia (23 de marzo, Sala Jerusalem), Barcelona (18 de mayo, Apolo) y Vic (19 de mayo, La Cabra). Después, como él mismo avanza, mucho más por decir.