Fundació Tàpies ret homenatge a relació de l'artista amb la seva dona, Teresa

Barcelona, 1 febr. (EFE).- La Fundació Tàpies ret homenatge a l'estreta relació que van mantenir Antoni Tàpies i la seva dona, Teresa Barba, en l'exposició "T de Teresa", en la que mostra la "Sèrie Teresa" (1966) i la col·lecció de litografies, litocollages i collages agrupats en "Cartes per a Teresa" (1971).

En paral·lel a aquesta exposició, la fundació acull l'exposició "Allora & Calzadilla", primera mostra monogràfica a Espanya de la nord-americana Jennifer Allora i el cubà Guillermo Calzadilla, que ofereixen un conjunt de performances que juguen amb l'escultura, el so, el vídeo, la fotografia i l'actuació en viu, una selecció d'obres produïdes entre 2005 i 2018.

Les obres incloses en "T de Teresa" expressen, a dir de la cocomissària de l'exposició, Núria Homs, un llenguatge privat.

Els dos blocs de treball despleguen un repertori de signes sense traducció per als espectadors, "tot un gest que preserva la intimitat de la parella malgrat les al·lusions explícites a la domesticitat i a la sexualitat compartida".

Quan el 1971 va realitzar la sèrie "Cartes a Teresa" (publicada el 1974 en forma de carpeta de litografies), "l'artista juga amb el doble significat de la paraula carta, d'una banda, com comunicació escrita que al·ludeix a la correspondència amorosa entre tots dos quan Tàpies va estar a París; i, per un altre, en un sentit molt més esotèric, el que fa referència a un joc de cartes que al·ludeix a la màgia i a l'il·lusionisme.

Teresa és també un nom que carrega amb un sentit polític, ha subratllat el director de la Fundació, Carles Guerra, doncs el propi Tàpies va dir en la seva autobiografia que "en els primers anys seixanta, amb la Teresa vam viure cada vegada més de prop les injustícies que se li feia al nostre poble tan vexat, a les classes treballadores, a la gent sacrificada de l'oposició", unes lluites amb les quals, afegeix l'artista, "tant la Teresa com jo ens sentíem cada vegada més identificats".

Una breu vídeoentrevista a Teresa Barba, realitzada el mes de desembre passat, resumeix el paper de la vídua de Tàpies, habitualment "discreta": "quan veia que s'elevava massa, el feia baixar a l'àmbit terrenal".

En l'exposició "Allora & Calzadilla", que estarà oberta al públic des del 6 de febrer fins al 20 de maig, domina la "dimensió musical" de les peces i intervencions en un recorregut en el qual una obra condueix al visitant fins a una altra, de manera que "Stop, repair, prepare: variations on 'Ode to Joy' for a prepared piano" (2008) pot dur indistintament al mur des del que sona "Wake up" (2007) o la planta superior on "Hope Hippo" (2005) pot ser percebuda gràcies a les alertes d'un xiulet.

Segons ha explicat el propi Guillermo Calzadilla, un rerefons recorre les obres, "un context marcat per la crisi múltiple que arrasa Puerto Rico, en especial l'econòmica i l'ecològica.

L'obra més evident és, al mateix temps, la més absent, doncs "Puerto Rican Light (Cova Vents)" va ser una obra d'art lumínica que ha estat exposada a Puerto Rico fins a poc abans de l'obertura de l'exposició de la Tàpies i que s'introdueix ara a Barcelona sense una presència material física, però a través d'un debat i una projecció.

En "Stop, repair, prepare", un pianista se situa en el forat central practicat a un piano Bechstein de principis del segle XX, des del qual toca el teclat al revés l'"Himne a l'alegria" de la Novena Simfonia de Beethoven i mentre deambula per la sala de la Tàpies.

En el mateix nivell, en "Lifespan" tres vocalistes del Cor de Cambra del Palau de la Música, interpreten una composició de David Lang xiulant i esbufegant davant una pedra del període hadeà, de 4.000 milions d'anys d'antiguitat, que penja del sostre.

A la planta superior de la fundació, "Hope Hippo" mostra un enorme hipopòtam-escultura realitzada per Marga de la Plana amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola Massana i La Llotja, que serveix de talaia des d'on un denunciant humà pot, mentre llegeix les notícies del món, usar el xiulet per advertir de la injustícia.