Ticketmaster y Live Nation aplicarán un control exhaustivo en los accesos de Metallica en Madrid y Barcelona

2/02/2018 - 15:05

Live Nation y Ticketmaster recuerdan que las entradas para los próximos conciertos de la gira Worldwired Tour de Metallica, que tendrán lugar los días 3 y 5 de febrero en Madrid y 7 de febrero en Barcelona, son nominativas. Esto quiere decir que están vinculadas a los datos personales del asistente titular.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa se tomó por parte de la propia banda Metallica y de la promotora Live Nation para "combatir la reventa especulativa y lograr que las entradas lleguen a manos de a los auténticos fans", según recalca el comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, Live Nation y Ticketmaster reiteran que se llevará a cabo un "control exhaustivo de identificación en los accesos a los recintos en los que actúa Metallica, de tal forma que sólo podrán pasar el control nominativo quienes se identifiquen como titular de la entrada con el DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir".

"Los sistemas de control de accesos están preparados para detectar cualquier irregularidad o manipulación en el nombre o los códigos de referencia de las entradas, por lo que la identificación de tickets manipulados, falsificados o duplicados es automática", insiste el comunicado.

En esta línea, explican que los fans que hayan comprado con un único pago con tarjeta varias entradas "deben saber que éstas llevarán el nombre del mismo asistente titular". "Por ello, es imprescindible que todos los acompañantes del asistente titular entren al recinto junto a él y al mismo tiempo", subrayan.

"Por motivos de seguridad y chequeo de las entradas nominativas, el tiempo de acceso al recinto será más lento de lo habitual. Se aconseja a los fans de Metallica llegar con anticipación al concierto", alertan Live Nation y Ticketmaster.

La compañía ya ha aplicado la entrada nominativa en eventos de gran demanda como en el pasado concierto de U2 en Barcelona durante la gira "The Joshua Tree" (2017) o The Rolling Stone en el Estadi Olimpic de Barcelona con su gira "No filter".