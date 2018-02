El artista aleXsandro Palombo retrata a Deneuve víctima de agresión en respuesta al manifiesto de las artistas francesas

5/02/2018 - 15:00

El artista italiano aleXsandro Palombo ha retratado a la actriz Catherine Deneuve como una víctima de agresión en respuesta al manifiesto que un centenar de artistas francesas, entre las que se encontraba la intérprete, en el que aludieron a la "libertad" de los hombres "para molestar".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La obra, titulada 'Catherine Deneuve. ¿Viva la libertad para molestar?', se enmarca en la campaña #BreakTheSilence, con la que en 2005 ya retrató a otras personalidades como Madonna o Miley Cyrus víctimas de la agresión machista.

Esta pieza se podrá ver en la exposición 'Cuerpos violados' en Nueva York, en la galería 'Anya and Andrew Shiva Gallery & President's Gallery', que mostrará diferentes perspectivas del movimiento "Me too".

"Para algunos hombres, la libertad para molestar a una mujer puede ser sinónimo de "libertad para pelearse" y el acoso es un ataque que en muchos casos lleva a la violencia física o algo peor", advierte el artista y activista satírico.

Además, ha manifestado que el mensaje de las artistas francesas es "el mejor regalo que una mujer puede ofrecer a alguien violento". "Significa apoyar el abuso de poder perpetrado por muchos hombres hacia las mujeres en muchas posiciones. ¿Cuántos hombres cobardes y violentos se sintieron incluso más empoderados y justificados por las palabras de una figura pública como Deneuve?", se pregunta Palombo.

Para el ilustrador, la violencia contra la mujer es un "cáncer social" que "no conoce barreras ni condiciones", por lo que cree que "cualquiera se puede convertir en una víctima". Por este motivo, ve la cultura como un "antídoto" y cree que es importante educar a los jóvenes para aumentar la conciencia en temas de igualdad. "Acosar a una mujer es una regresión social y cultural", ha dicho.