Joan Pera interpreta un fantasma de Canterville "muy cómico" en el Condal

Barcelona, 6 feb (EFE).- Joan Pera da vida a un fantasma de Canterville "muy cómico" en la adaptación de la obra de Oscar Wilde escrita por Joan Yago y dirigida por Josep Maria Mestres, que se podrá ver en el Teatre Condal de Barcelona a partir del 19 de febrero, según ha explicado hoy el director.

Tras más de 50 años de carrera "parece que ya lo has hecho todo -ha dicho Joan Pera en rueda de prensa-, pero no, siempre hay algo que no has hecho, como por ejemplo de fantasma".

"Para mí, que soy tan 'catalanet' y tan de aquí, es un gran reto hacer de fantasma londinense, con esa manera de hablar tan inglesa", ha añadido.

"A ver si salgo vivo de ésta", ha bromeado el intérprete, que considera muy difícil dar vida a este personaje porque reconoce que tiene tendencia a humanizarlo, "cuando en realidad es un fantasma".

La obra es "una pieza de entretenimiento inteligente" que narra el choque cultural que se produce cuando Lord Canterville invita al empresario norteamericano Hiram S.Otis y su familia a pasar el fin de semana en su antiguo castillo, ceca de Ascot, Inglaterra.

El propietario del castillo advierte a los nuevos habitantes que el fantasma de Sir Simon de Canterville, antepasado familiar, vaga por la casa desde que asesinó a su esposa Lady Eleonore.

Pero los nuevos inquilinos, el señor Otis (David Olivares), su esposa (Betsy Túnez) y su hija (Elisabet Casanovas) no sólo no hacen caso de la advertencia, sino que se burlan constantemente del fantasma, que intenta perturbar la paz familiar por activa y por pasiva, para mantener su reputación como fantasma.

La obra está ambientada a medidos de los 50 en Inglaterra, en plena posguerra mundial y durante el despliegue del poder económico de Estados Unidos en Europa.

"El poder del dinero y ese estilo Trump de 'lo mío es más grande' se enfrenta en la obra con el mundo tradicional que representa el lord del siglo XVI", ha explicado Mestres.

Mestres ya trabajó con Joan Pere en "L'avar", "que era un montaje muy exigente para el actor", pero esta vez todavía le ha exigido más", ha desvelado.

El director ha puesto en escena varias obras de Oscar Wilde, como "Un marit ideal" y "El ventall de Lady Windermere", porque es un autor que "sabe tocarte la fibra mientras te hace reír" y "un genio de la palabra".

En este sentido, Mestres está muy satisfecho con la adaptación de Joan Yago, que "ha convertido una obra literaria en una obra dramática, manteniendo el estilo de Wilde".

Pep Duran ha ideado para la ocasión una escenografía "espectacular", según el vicepresidente de Arte y Contenidos del Grupo Focus, Jordi González, que representa un castillo, con una gran escalinata central.

Además, la obra busca sorprender al espectador con efectos especiales y sonoros, así como juegos de magia ideados por el Mag Lari, que ha trabajado como asesor.

"Es un espectáculo para todos los públicos y recomiendo a las familias que vengan juntos a verlo", ha dicho Pep Sais, que interpreta a Lord Canterville.

Otro actor con grandes dotes humorísticas, David Olivares, se ha mostrado muy contento de tener la oportunidad de salir del "área de confort" que supone el programa de TV3 "Polònia", donde trabaja desde 2006, y entrar a formar parte de este equipo teatral, que es "como el Barça, son los mejores".

En este punto Joan Pera ha dicho que el encuentro con Olivares ha sido un acierto porque son dos actores de diferente generaciones pero de la misma escuela.