Superlópez y Kirby serán dos de las estrellas del próximo salón de Barcelona

Barcelona, 6 feb (EFE).- El paródico Superlópez y el dibujante Jack Kirby serán dos de los principales nombres de la 36ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona que se celebrará del 12 al 15 de abril, donde se homenajeará además a las viñetas creadas en España desde la Transición hasta finales del siglo XX.

Los organizadores de esta cita, la más importante del sector en España y una de las mayores de Europa, han ofrecido hoy un primer, y sucinto, adelanto de la próxima edición que abrirá sus puertas en el recinto Fira Montjuic: 50.000 metros cuadrados, el mismo espacio que en 2017, por el que pasaron 118.000 visitantes, cifra que confían alcanzar, aunque sin ponerse los "corsés" de los récord.

A dos meses vista del pistoletazo de salida, Toni Guiral responsable "sheriff" de las exposiciones del salón ha desvelado que Superlópez, el mítico personaje de Jan, que este año cumple 45 años "vivito y coleando" -ya que se sigue publicando en la actualidad- será el eje de una muestra que incluirá decenas de originales, procedentes del estudio del autor, y en la que también habrá cabida para "El Supergupo", el estrafalario combo, también de Jan.

"Superlópez es un personaje instalado en la memoria colectiva de muchos lectores", ha destacado Guiral sobre este castizo superhéroe del que han disfrutado varias generaciones y del que se mostrará su evolución en estas cuatro décadas.

Precisamente, Juan López Fernández 'Jan' (1939), ha sido el autor elegido para realizar el cartel de esta edición del salón, una especie de parnaso de grandes "rostros" de la viñeta encabezado por Nemo, Astroboy, Hulk, Mortadelo y Filemón, y el Príncipe Valiente, que tuvo que "repetir tres veces", ha bromeado el dibujante, presente hoy en la rueda de prensa.

Entre, la decena de exposiciones que se presentarán (junto a las monográficas de los ganadores de los premios del salón de 2017) destaca también la centrada en el neoyorquino Jack Kirby (1917-1994), "The King of the comic", un creador "capital", de cuya mesa salieron personajes como Capitán América, Los 4 Fantásticos Ironman o Los Vengadores...

"Intentaremos tener el mayor número de originales de Kirby, pero es complicado incluso verlos en exposiciones en EE.UU.", comenta el responsable de las muestras.

El "boom" de las revistas de cómic para adultos surgidas en España entre 1977 y 1991, como la iniciática "Totem", y las posteriores "Cimoc", "Creepy" y, por supuesto, "El Víbora", capitalizarán otra interesante y exhaustiva exposición en la que habrá cabida para ¡76 autores! de los que se exhibirán dos originales de cada uno.

Los organizadores no han desvelado ninguno de los autores que visitarán el salón, una lista que se descubrirá con la puesta a la venta de las entradas a finales de febrero y cuyo precio se ha unificado tanto en su versión física como web: 10 euros (frente a los 9 y 10,5 euro del año pasado).

La nueva directora general de FICOMIC (la entidad organizadora de la cita), Meritxell Puig, ha explicado que el salón se ha fijado como objetivo "sembrar" para encontrar nuevos lectores entre los más pequeños.

A ellos estará dedicado el espacio "Comickids", un recinto de 3.000 metros cuadrados para niños de entre 5 y 12 años, muchos de los cuáles desconocen que los protagonistas de sus series favoritas de dibujos de la televisión (o de internet) proceden de las viñetas.

En "Comickids" habrá una exposición "a la altura de los ojos de los niños", donde los adultos se tendrá que agachar, y allí se les ofrecerá talleres y actividades.

"Queremos unir tradición y futuro, el público tradicional y el más joven", ha subrayado Puig, que sustituye en el cargo a Carles Santamaría, que dejó el cargo por motivos de salud.

El Salón ocupará los pabellones 2, 3 y 5 de Fira Montjuïc, así como la plaza Univers (al aire libre) y el Palacio de Congresos, lo que evitará la "contaminación" acústica que se producía por la proximidad de actividades de forma paralela, y que estará destinado sobre todo al ámbito profesional y de conferencias.

La experiencia del último Salón de Manga -celebrado en este mismo espacio- demostró que la distribución en este recinto de Fira Montjuïc permite disfrutar con comodidad y sin agobios del salón, incluso durante el fin de semana.

En este sentido, los organizadores han recalcado que no tienen previsto moverse de este recinto, ya que está más cerca del centro que la opción de Fira Gran Vía.

Como es tradicional, durante el certamen se harán públicos y entregarán los premios del Salón: el Gran Premio, que reconoce la trayectoria de una personalidad vinculada al cómic; el de mejor obra española; mejor obra extranjera publicada en España; mejor autor/a revelación y el premio al mejor fanzine.