Paul Simon anuncia las fechas de su gira de despedida y admite sentir "inquietud y alivio"

7/02/2018 - 14:27

Paul Simon (Newark, Nueva Jersey, 1941) anunció a finales de enero su retirada definitiva de los escenarios con un concierto de despedida que tendrá lugar el próximo 15 de julio en el Hyde Park de Londres.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Esa será, efectivamente, su última actuación, pero antes hará también una última gira que recorrerá Norteamérica durante mayo y junio, y que tendrá ocho fechas en suelo europeo antes del final en Londres. Los detalles están en www.paulsimon.com.

"A veces me he preguntado como me sentiría al llegar a un punto donde mi carrera llegara a un final natural. Ahora lo sé: Se siente un poco de inquietud, un toque estimulante y algo de alivio", explica el músico en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta línea, añade que le encanta hacer músico, su voz sigue "siendo fuerte" y su banda es un grupo "unido y extraordinario de músicos talentosos". "Pienso en la música constantemente", confiesa, antes de admitir que para tomar esta decisión le ha influido la muerte en diciembre de su guitarrista principal y amigo durante treinta años, Vincen N'guini.

"Esta no es la única razón por la que he decidido dejar de hacer giras, pero es un factor que contribuye. Lo principal es que siento que viajar y el tiempo que estoy lejos de mi mujer y mi familia tienen un coste que le quita la alegría a tocar", explica, antes de agradecer a todas los asistentes a su recitales "en los últimos cincuenta años".