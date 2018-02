Franz Ferdinand: "Nos movemos hacia arriba y hacia delante, repetirse sería como un trabajo de oficina de nueve a cinco"

Todo un lustro han dejado pasar Franz Ferdinand desde su última entrega discográfica. Eso no significa que hayan estado parados, pues fue en 2015 cuando comenzaron a trabajar en su quinto álbum, Always Ascending, a la venta este viernes 9 de febrero.

"Trabajamos en el álbum y también giramos, el tiempo pasa rápido", apunta a Europa Press el bajista Bob Hardy, quien recuerda que aparte de preparar su regreso, pasaron buena parte de 2017 de gira por todo el mundo, incluyendo varios conciertos en España.

Asiente el vocalista y guitarrista Alex Kapranos antes de terciar: "Nos pusimos a escribir en 2015 y en 2016 empezamos ya a compartir ideas. En 2017 volvimos a tocar de nuevo, varias veces en España. Hasta cuatro veces, ¿no? En Bilbao, Murcia, DCode... y el Low Cost, que es un festival guay, con público británico pero también muchos españoles".

La marcha del guitarrista y teclista Nick McCarthy también influyó en la vida de la banda, que ha mutado así de cuarteto a quinteto con dos fichajes: el teclista Julian Corrie y el guitarrista Dino Bardot. "Los cambios nos han dado una nueva dimensión, que también se manifiesta en el sonido", concede Hardy.

De hecho, el sonido es la gran sorpresa de un álbum en el que tarda exactamente dos minutos en aparecer la primera guitarra. Con la mirada puesta en el futuro, el grupo de Glasgow ha querido en esta ocasión dar más espacio a los teclados, algo motivado en parte por la incorporación de Julian Corrie para ese puesto específico.

"Yo intentaba hacer cosas en el piano pero no tenía la capacidad interpretativa suficiente. Puedo componer con él, pero menos mal que ahí estaba Julian", explica Kapranos, antes de que Hardy, en perfecta sintonía con su colega, añada: "Alex toca mucho el piano, pero ahora tenemos a un miembro que saca increíbles sonidos de los teclados".

"ES COMO EMPEZAR UNA NUEVA DÉCADA"

Always Ascending fue grabado a medias entre los estudios RAK de Londres y en Motorbass de París, con la ayuda del productor Philippe Zdar, quien ya trabajó en el pasado con bandas como Cassius, Phoenix o The Beastie Boys. El resultado de esta unión resulta novedoso y refrescante a partes iguales.

"Sé que la nota de prensa dice renacimiento, pero no sé si es así porque eso sería como una experiencia físicamente traumática. Es más como la apertura de una nueva década", reflexiona Kapranos, quien aún prosigue: "Creo que el anterior disco fue el fin de una década. Luego tuvimos un descanso y ahora es genial empezar otra nueva década, como cuando llegó el año 2000 y era excitante porque no teníamos ni idea de cómo iba a ser".

Y aún continúa el vocalista y guitarrista con sus cavilaciones, haciendo un juego de palabras con el título de Always Ascending: "Nos movemos hacia arriba y hacia delante. Haciendo este disco no quisimos mirar al pasado. No queremos repetir nuestro pasado musical, sino crear algo realmente nuevo".

Además, recalca que su intención es crear sonidos que nunca antes hayamos escuchado, al tiempo que explica que, a su juicio, cuando compones tienes tres opciones: "Tratar de recrear la música del pasado, sonar como tus contemporáneos o intentar hacer música del futuro. Es aburrido hacer siempre lo mismo, repetirse, eso sería como un trabajo de oficina de nueve a cinco".

Quita hierro al asunto Hardy, en cualquier caso, al aclarar que "el corazón de las nuevas canciones es muy Franz Ferdinand, con unas letras muy sobre la condición humana". "Queríamos que fuera divertido. Y suena fresco por esa suma de cambios significativos que hemos experimentado. Fue una experiencia genial", apostilla el bajista.

GIRA DE PRESENTACIÓN

La gira de presentación de Always Ascending arranca oficialmente este mismo jueves 8 de febrero en Londres. Recorrerá después el Reino Unido con generosidad antes de saltar a la Europa continental con conciertos en salas como La Riviera madrileña el 17 de marzo -ya con entradas agotadas-.

En abril cruzarán el Atlántico para actuar en Canadá, Estados Unidos y México, antes de regresar a territorio europeo en junio entrando por Rusia. Será turno entonces para festivales diversos, con retorno a España dentro de la programación del Vida Festival de Vilanova i La Geltrú (Barcelona) el 28 de junio y del Mad Cool madrileño el 13 de julio.

Siempre ascendiendo hacia delante con un plan que Hardy resume así: "Tocar las nuevas canciones en todas partes donde podamos y pasarlo bien en el escenario. Es divertido, además, tocar con nueva gente y también con los que ya conoces y te sientes cómodo".

Un plan claro, al que Alex Kapranos añade que es "genial tocar en España porque el público siempre quiere fiesta". "Actuar delante de la gente te da una gratificación instantánea", reflexiona, antes de concluir que, aparte de gozar de la inmediatez del directo, su objetivo vital a largo plazo es "dejar un cuerpo de trabajo sustancial" del que sentirse orgulloso. Always ascending es, 16 años después del nacimiento de la banda, otro intento más para cumplir ese deseo.