El Meadows Museum de Dallas las obras en pequeño formato de Dalí en la exposición 'Poetics of the Small'

8/02/2018 - 17:24

El Meadows Museum de la Universidad Metodista del Sur (SMU) de Dallas presentará un análisis en profundidad de las pinturas a pequeña escala de Salvador Dalí (1904-1989) a través de la exposición 'Dalí: Poetics of the Small' que podrá verse desde el 9 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2018, según ha informado la institución.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La exposición forma parte del objetivo del museo de difundir el arte español en los Estados Unidos y pone el foco en las pinturas de reducido tamaño que el artista creó durante los primeros años de su periodo surrealista (1929-1936).

Para ello, la muestra incluirá más de una veintena de las pinturas en pequeño formato de Dalí, entre las que destacan obras como 'El alojamiento del deseo' (1929) (Metropolitan Museum of Art, Nueva York), 'El Ángelus' (c. 1932) (Colección privada) y 'El destete de los muebles-Nutrición' (1934) (The Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida).

"Salvador Dalí goza de una reputación mundial, pero esta exposición ofrece la oportunidad de explorar una faceta mucho menos conocida de su trayectoria y producción artística", han asegurado los directivos del Meadows Museum, Mark Roglán, Linda P. y William A. Custard. "Está claro que, para el propio Dalí, el tamaño de estas pinturas era importante, una manera de explorar ideas surrealistas dentro de un marco limitado, donde la mirada se ve atraída por los detalles de manera diferente", han añadido.

Según los organizadores de la exposición, las pinturas reflejan el singular estilo surrealista de Dalí, protagonizado por figuras reconocibles, aunque distorsionadas, a menudo con un paisaje dramático o estéril de fondo. Además, asegura la institución, estas pinturas nunca han sido estudiadas en profundidad ni expuestas como tales.

La exposición comenzó a proyectarse después de que el Meadows adquiriera la pintura de pequeño formato 'L'homme poisson' (Hombre pescado, 1930) en 2014 y encargara al Departamento de Conservación del Kimbell Art Museum un análisis técnico de la obra. Aquella investigación reveló la existencia de un dibujo preparatorio exhaustivo y numerosos cambios en la composición.

Así, los investigadores constataron que se habían realizado muy pocos análisis técnicos de este tipo sobre las otras pinturas a pequeña escala del pintor, y que tampoco se habían expuesto en conjunto como un subgrupo diferenciado dentro de la obra completa del artista. De esta forma, según los organizadores de la muestra, los ocho años en que se centra la exposición son un periodo especialmente fértil y de extraordinaria creatividad en la carrera de Dalí.