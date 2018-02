El californiano Ben Harper, primer cabeza de cartel del 25 aniversario del Rototom Sunsplash

9/02/2018 - 14:23

El artista americano Ben Harper será el primer cabeza de cartel para el 25 aniversario del Rototom Sunsplash, que tendrá lugar el 16 al 22 de agosto en Benicàssim (Castellón). La oferta que el festival está gestando reúne la ya característica mezcla global de destacados artistas con estrenos y espectáculos inéditos, según ha informado la organización en un comunicado.

CASTELLÓN, 9 (EUROPA PRESS)

Así, Ben Harper & The Innocent Criminals, Alborosie & Schengen Clan, Fat Freddy's Drop, Jimmy Cliff, Protoje & The Inddignation y Tarrus Riley, junto a nombres nacionales como Morodo, Green Valley o Auxili, entre muchos otros, han confirmado su presencia en Rototom Sunsplash 2018.

El cantante, guitarrista y compositor californiano Ben Harper saltará al escenario el jueves 16 de agosto con su banda The Innocent Criminals. Maestro del Weissenborn slide guitar, el repertorio de Harper mezcla el blues, folk, gospel, funk y rock con generosas raciones de reggae que centrarán buena parte del repertorio de su espectáculo en Benicàssim. Un show diseñado en exclusiva para el festival e inédito en Europa por su formato reggae con el que Rototom Sunsplash explora y amplía su eclecticismo musical.

Otro estreno en Benicàssim será el del jazz y soul con tintes funky reggae de los siete componentes de la banda neozelandesa Fat Freddy's Drop, que darán el 21 de agosto su único concierto en España; además del encuentro de Morodo y Green Valley.

Por su parte Alborosie cumple 25 años de trayectoria y prepara un espectáculo muy especial para esta también 25ª edición, en la que actuará junto a un elenco estelar de artistas internacionales el 20 de agosto.

TRES GENERACIONES

Este año el festival ha invitado a tres generaciones de vocalistas pioneros procedentes de la isla de Jamaica. El más joven de ellos es Protoje, junto a su banda The Indiggnation. El distendido letrista de Santa Cruz (Saint Elizabeth) traerá al Rototom el 20 de agosto y por tercera vez su característico estilo rap de letras mordaces sobre asuntos sociales y temática rasta. También hará acto de presencia, con triplete incluido en el festival, la voz dorada del cantante rasta Tarrus Riley, respaldado por su mentor, el saxofonista Dean Fraser y su banda Blak Soil.

Representando a los padres fundadores de este género musical estará Jimmy Cliff, ganador del premio Grammy, quien aún de gira a sus 70 años hará bailar el 17 de agosto al público del Rototom con clásicos como el tema de la película de reggae 'The harder they come', en la que Cliff apareció como protagonista.

El Rototom Sunsplash refuerza la variedad del cartel que está fraguando para este 2018 con los "gigantes" del roots reggae francés Danakil, conocidos por sus potentes actuaciones en vivo, que regresarán después de cuatro años. Será el 20 de agosto.

Al festival se suma también una "mini invasión musical británica", que incluirá la primera actuación en el Rototom del predicador del ska, rocksteady y early reggae Alpheus - el 17 de agosto-. También procedente del Reino Unido estará el seductor y renovado lovers rock de Hollie Cook, hija de Paul, componente de los Sex Pistols, que saldrán a escena el 18 de agosto.

El reggae español estará representado por los nueve miembros de la banda valenciana Auxili, que actuarán el primer día de festival, el 16 de agosto, mientras que las raíces pre-ska de la música jamaicana estarán en el punto de mira gracias al trío ítalo-estadounidense de R&B jamaicano, The Uppertones, cuya puesta en escena será el día 21.