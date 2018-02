Coque Malla: "Hay justicia poética en que justo cuando más riesgos artísticos estoy asumiendo, más me veo recompensado"

9/02/2018 - 15:09

Coque Malla (Madrid, 1969) publica este viernes Irrepetible, el testimonio audiovisual para la posteridad del concierto que ofreció el pasado 6 de junio de 2017 en el Teatro Nuevo Alcalá de la capital, acompañado por amigos de la talla de Jorge Drexler, Iván Ferreiro, Dani Martín, Neil Hannon de The Divine Comedy, Santi Balmes de Love of Lesbian y Amable Rodríguez.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"La idea es dar algo de calidad audiovisual. Que las imágenes complementen al audio. Como si fuese la banda sonora de una película, que es la verdadera obra completa. Para el vídeo la idea es que tuviese aspecto de película, que no fuese simplemente un concierto grabado y realizado como un especial de televisión", explica a Europa Press el madrileño.

Sobre esa parte cinematográfica, que ha corrido a cargo de las hermanas Cristina y Maria José Martín, Lasdelcine, admite Coque Malla que le recuerda a El último vals de Martin Scorsese, al tiempo que puntualiza entre risas que comprende que "eso es como hablar de la Biblia de los conciertos grabados".

"Pero humildemente, sí que tiene una narrativa y una poesía de película cinematográfica realmente emocionante, como si estuvieses viendo una historia que te conmoviese porque ahí estaba pasando algo. Creo que hemos conseguido eso aunque no somos Scorsese, nos falta su presupuesto y no tenemos 18 cámaras", bromea.

Sea como fuere, no le falta razón a Malla, pues solo el primer adelanto, el dueto con Iván Ferreiro ha conmovido ya al millón de personas que lo han visto en YouTube. "A lo mejor para Justin Bieber es una mierda, pero para mi esa cifra es una salvajada", lanza con una carcajada contenida, para luego rematar con más solemnidad: "Pero es que ese vídeo tiene algo. Con Iván pasó algo que, afortunadamente, no sabemos qué es pero las cámaras lo captaron".

COLABORACIONES

Tras asegurar que este concierto es todo un "viaje" comandado por "las emociones de las canciones y de ver a compañeros a los que admiras entregados a tu historia dispuestos a todo", aprovecha el músico para deshacerse en elogios hacia todos esos colaboradores con su causa. Y empieza con Iván Ferreiro y Dani Martín, a quienes se refiere como "dos hermanitos" después de tantos años de "historias compartidas".

Algo más lejana era su relación con Santi Balmes, según él mismo confiesa, aunque apunta que desde el concierto se han mantenido más cercanos -incluso Love of Lesbian le devolvieron la invitación a Coque para su fin de gira de otoño en Madrid-. "No hay muchos grandes letristas, pero hay buenos letristas, claro que sí", argumenta en este punto, para agregar: "Yo me considero un buen letrista, pero grandes letristas, ojo, no hay muchos. Y para mi Santi lo es, aunque he tardado en darme cuenta".

Pone en valor en este punto la aportación de Jorge Drexler, así como la de Amable Rodríguez, un "músico de toda la vida", conocido en círculos artísticos pero "no por el gran público". Y llega así Coque a Neil Hannon, el líder de The Divine Comedy, uno de sus "máximos ídolos musicales".

Y relata al respecto: "A Neil le conocí hace unos meses cuando vino a Madrid a tocar en el Nuevo Apolo. Es un genio absoluto del pop pero aquí no es muy famoso El sello que le distribuye en España montó un encuentro conmigo, lo grabamos, hicimos una especie de entrevista mutua para M80 hablando de música y quedó muy bonito. Todo mi trabajo orquestal en El último hombre en la Tierra (Warner Music, 2016) bebe de las grabaciones de The Divine Comedy. Poco después le ofrecí participar en esto y dijo que sí de manera muy natural".

Precisamente El último hombre en la Tierra es el disco más presente en este Irrepetible. Básicamente porque aún era su gira de presentación y porque, en palabras del autor, hay un "acontecimiento musical muy determinante" para él mismo en la incorporación a su música de instrumentos sinfónicos: "Eso es clave. Hay un antes y un después, no solo porque decida meter vientos y cuerdas que queden bonitas, sino porque eso me lleva a abrir una puerta que seguramente no se va a cerrar nunca más y amplía mi espectro".

"UN MOMENTO MUY ESTUPENDO"

Esa puerta abierta ha llevado a Coque Malla a vivir un momento de reconocimiento por parte de crítica y público. "Espero que este sea el peor momento de mi carrera porque eso significará que vendrán otros maravillosos", reflexiona con sorna, para acto seguido reconocer que efectivamente vive "un momento muy estupendo".

"Sobre todo porque hay una justicia poética en el hecho de que justo cuando más riesgos artísticos estoy asumiendo, más me veo recompensado. Y eso es muy hermoso porque dices, eh, hay esperanza, la gente es más agradecida y receptiva de lo que pensamos muchas veces. Esto empezó con La hora de los gigantes (2009)", plantea.

A su juicio, con aquel álbum dejó de ser "el cantante de Los Ronaldos haciendo cosas raras" para asentarse como solista. Una evolución que "ha explotado ahora, aunque podría perfectamente no haber funcionado". "Pero ha funcionado y se agradece mucho. Es muy hermoso pensar que posiblemente las mejores canciones que he hecho en mi vida son las que mejor están funcionando. Porque a veces uno tiene la sensación de que es al revés", señala.

PRESENTACIÓN Y PRÓXIMO DISCO

Cabalgando sobre este buen momento, se prepara ahora Coque Malla para presentar en vivo Irrepetible, "que no es un directo sin más, sino una pequeña obrita con su tratamiento diferenciado". "Aparte de que, qué coño, para mi los discos son cada vez más excusas para salir a la carretera a tocar, que es lo que realmente me gusta. Pero antes tienes que tener esa excusa", destaca.

Así las cosas, tiene previsto estar en la carretera hasta el mes de octubre, con conciertos como el del próximo 12 de abril en La Riviera madrileña, entre otros muchos. También se dejará ver de nuevo con algunas paradas en la ruta festivalera española, al mismo tiempo que comienza ya a pensar en su siguiente álbum.

"Cuando ya pase todo este mogollón me pondré a ello. Me he hecho con un pequeño equipo para un estudio casero, que yo estaba muy atrasado en eso. Me he montado en casa un pollo muy interesante para trabajar. Tengo un millón de bocetos de canciones grabados en el móvil y cuando pase todo este momento del lanzamiento y preparar la gira, me encerraré en casa a trabajar. En octubre acabaremos la gira Irrepetible y empezaré a ensayar, a grabar, para salir a finales del año que viene", concluye.