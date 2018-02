Es Baluard y DKV Seguros convocan la quinta edición de la 'Beca de Producción a la Creación Videográfica DKV-Es Baluard'

9/02/2018 - 18:05

Es Baluard y DKV Seguros han convocado la quinta 'Beca de Producción a la Creación Videográfica DKV - Es Baluard 2018', con el fin de seleccionar una obra que se expondrá en Es Baluard a partir del mes de noviembre de 2018, y que participará en una exposición colectiva en Ca n'Oliver, Mahón (Menorca) del 5 de octubre de 2018 al 6 de enero de 2019, según han informado ambas entidades.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La beca, dotada con una ayuda de 5.000 euros, está abierta a artistas y colectivos de nacionalidad española, nacidos a partir de 1978. Así, en pasadas ediciones resultaron ganadores de la beca las obras 'La Habitación' (2014), de Elssie Ansareo y Alaitz Arenzana, 'Skyline' (2015), de Javier Artero, 'The sun is gone but we still have the view' (2016), de Joan Bennassar y 'En la oscuridad brillante' (2017), de Fermín Jiménez Landa.

Además, la quinta edición de la beca contará con un jurado en el que se encuentran el comisario y crítico de arte, Javier Hontoria, la Responsable de Exposiciones de La Casa Encendida, Tania Pardo, la directora de Es Baluard, Nekane Aramburu, la comisaria y asesora Colección DKV, Alicia Ventura y el asesor Colección DKV, Juan Bautista Peiró.

El plazo para el envío de la documentación finaliza el día 15 de abril de 2018 y los resultados de los seleccionados y las fases serán anunciadas en la web del museo, 'www.esbaluard.org'.

Esta colaboración de DKV Seguros con Es Baluard se enmarca en el programa de arte 'DKV ARTERIA', a través del cual DKV Seguros busca promover diferentes acciones dirigidas a fomentar la creación artística, como vía de comunicación y expresión, motor de salud y forma de potenciar el desarrollo personal.

Asimismo, este programa incluye la 'Colección DKV', que cuenta con 658 obras realizadas por 282 artistas españoles, el concurso 'Fresh Art' dirigido a estudiantes pre-universitarios, así como la cátedra de empresa 'DKV Arte y Salud' en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que contribuye a la formación y difusión de nuevos artistas.