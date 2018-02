Alberto Conejero "termina" la obra inconclusa de Lorca "Comedia sin título"

Madrid, 12 feb (EFE).- El poeta y dramaturgo Alberto Conejero ha escrito los dos actos que terminan la "Comedia sin título", que Federico García Lorca comenzó a escribir en 1936 y dejó inconclusa, y que publicará la editorial Cátedra en un volumen combinado donde se recogen los dos textos.

Revisado por el profesor universitario y estudioso del poeta granadino Emilio Peral Vega, el texto es un encargo de la Comunidad de Madrid que, en 2016, con motivo del 80 aniversario de la muerte del autor, "se comprometió a difundir y favorecer el conocimiento de Lorca", ha explicado la presidenta Cristina Cifuentes.

El libro se ha presentado hoy en la "sala negra" de los Teatros del Canal en presencia de Cifuentes y del consejero de Cultura, Jaime de los Santos, y de una amplia representación del mundo de la cultura, desde el rector de la Universidad Complutense, Carlos Andrada, al presidente del Grupo Anaya José Manuel Gómez, además de la sobrina-nieta de Lorca, Laura.

Se trata, en opinión de Peral Vega, del texto "más difícil" de Lorca, porque está "dinamitado de trampas" y, además, ha sido leído históricamente "de manera muy incorrecta".

Por eso, el editor valora especialmente el trabajo de Conejero que "se ha enfrentado al doble reto de situar el texto en su momento vital oportuno y enseñar otro modo de ver a Lorca".

Conejero usa el título que presuntamente le quería dar Lorca a su obra de haberla terminado; lo escrito, informa Conejero, "no es una reescritura, sino un nuevo texto escrito en un vacío infinito, un diálogo entre lo que fue y lo que no pudo ser".

Por las dudas, añade que "siempre estará por escribirse" y que "no ha pretendido completarla", aunque advierte de que "cuando las cosas nos llaman desde lo antiguo, es mejor atenderlas".

"Lo he hecho porque necesitaba hacerlo, aun sabiendo que generaría incomprensiones. Pero es que de eso hablan la 'Comedia sin título' y 'El sueño de la vida'".

La "Comedia sin título" es un "drama social" que, según el propio Lorca, iba a contar con la intervención del público de la sala, y de la calle, ya que, cuando él escribe, "está estallando una revolución y asaltan el teatro".

Margarita Xirgú y Pablo Suero dijeron haber escuchado lecturas de la obra que, según Peral Vega, "permiten aventurar la situación del segundo acto, y hasta un esbozo del tercero".

La actriz Irene Escolar, que ya puso voz a Lorca en los actos de conmemoración que hizo en 2016 la Residencia de Estudiantes, ha leído parte de ese segundo acto, escrito por Conejero, quien asegura que, mientras lo escribía, ha sentido "la compañía de Lorca" "imantando su escritura".

"Imantación sí, pero no imitación", ha precisado.

"He atendido a la voz antigua y no al ruido del presente ni a mi propio miedo. No sé muy bien cómo se han entrelazado las imágenes de Lorca con las propias; pero también tiene mucho de juego, que es algo sagrado y que algunos seguimos defendiendo de este imperio de lo útil, de lo necesario y de lo productivo", ha dicho.

Conejero (Jaén, 1978), Premio Nacional de Teatro Universitario en 2000, ya "se empapó" de Lorca en su anterior creación, "La piedra oscura", cuya puesta en escena se llevó cinco premios Max.

Un detalle que no se ha escapado a Cristina Cifuentes quien ha lanzado el guante a la directora de los teatros del Canal, Natalia Álvarez-Simó: "A mi me gustaría que, además de esta edición, la obra se pudiera representar, y sin duda alguna, este teatro sería un buen lugar para hacerlo".