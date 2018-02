Isma Romero: "No hago rock de cerveza, lo mío es más de vino"

13/02/2018 - 17:03

Isma Romero (Benetússer, Valencia, 1992) presenta este sábado 17 de febrero en la Sala El Sol de Madrid su segundo álbum de estudio, Luminiscencia, editado el pasado octubre por Warner Music y con producción del reputado Nigel Walker.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Va a ser un concierto muy especial con la banda que grabó el disco. Tengo muchas ganas de volver a El Sol porque en el anterior fin de gira ya agotamos entradas. Siempre estoy con ganas de volver a los mismos sitios, aunque siendo diferente", apunta el músico a Europa Press.

Sobre ese cambio, explica Romero que tenía "muchas ganas" de abrir "etapa nueva" con Luminiscencia, al tiempo que reflexiona con cierta sorna: "Muchos me dicen 'te has pasado al pop, ya no haces blues'. Pero yo en realidad no he hecho nunca blues o rock clásico realmente".

"Al final es una evolución y hacer las cosas como te salen", prosigue, para luego concretar: "No me considero un artista de rock n roll clásico, me considero un artista de canciones. Estoy aquí para hacer canciones y un día igual hago un disco latino porque soy amante del rock n roll pero me gusta la música".

Y aún profundiza más al recalcar que "la creación está por encima de todo". Por eso, indica que para esta colección de canciones se djó llevar por lo que sentía en cada momento. "Dejarme llevar por mi lado más puro y ofrecer una cosa limpia y de verdad", resume, antes de rematar: "Todos los días somos distintos a lo que fuimos".

Así las cosas, concede que Luminiscencia puede ser un disco "menos rebelde y más elegante" que su debut de 2013, aquel refrescante Antes de que esté prohibido con el que se situó en la mejor tradición del rock cantado en castellano, llamando la atención de propios y extraños.

Y reflexiona aún Romero para plantear: "Yo no hago un rock de cerveza, lo mío es más de vino, más reposado. Me gusta el estilo de Tom Petty, por ejemplo, que mete guitarrazos pero queda elegante. Ahí me siento muy cómodo. Musicalmente está en una línea más americana aunque hay un poco de todo".

Para conseguir este paso del primer al segundo álbum, se ha apoyado el valenciano en Nigel Walker, productor con una interminable lista de ilustres a sus espaldas. "No esperaba trabajar con él pero las cosas en la vida a veces sencillamente ocurren", bromea, antes de añadir que ha "aprendido y disfrutado muchísimo a su lado".

CONCIERTOS DURANTE 2018

Isma Romero ya ha dado algunos conciertos este 2018 y seguirá en la carretera después de pasar por la Sala El Sol, combinando conciertos con banda como el de la capital y otros en acústico, tanto en solitario como con Lucas Colman (todas las fechas están en www.ismaromero.com).

"Salgo en distintos formatos para demostrar que también se pueden defender las canciones presentándolas más desnudas. También es una forma cómoda de girar, la verdad. Estamos en la era del acústico. Coger tu guitarra e irte en el tren con un pianista o un colega siempre mola mucho", explica.

Con toda esta actividad por delante, termina admitiendo que "sería genial dar un pasito más durante 2018 y tener la oportunidad de volver a arrancar otro disco". "Ya tengo una idea muy bonito y ojalá poder llevarla a cabo y seguir tocando cada vez con mejores condiciones y llegar a más gente. Hago canciones todo el rato, unas mejores que otras. Ya tengo para otro disco, no paro, me encanta la música y mejorar", concluye.