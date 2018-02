Florence + The Machine cierra el cartel de Bilbao BBK Live 2018

15/02/2018 - 12:54

Florence + The Machine como cabeza de cartel del jueves, Childish Gambino, Cigarettes After Sex, Mount Kimbie, Hot Chip Megamix y Friendly Fires, entre otros, lideran las nuevas confirmaciones con las que Bilbao BBK Live cierra un "cartel actual y cohesionado del que disfrutar del 12 al 14 de julio en el inigualable paraje natural de Kobetamendi", según ha informado la organización.

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El festival ha presentado, además, la distribución de sus artistas por días y mantiene el precio de bono actual de 135 euros más gastos hasta el próximo 6 de marzo incluido. A partir de las 10.00 horas del 7 de marzo el bono pasará a tener un precio de 155 euros, más gastos. Las entradas de día ya están a la venta desde este mismo jueves, a 60 euros más gastos.

Florence + The Machine, la banda de Florence Welch, mantuvo su primer disco 65 semanas en el Top 40 UK, y con dos más han desarrollado un repertorio que combina "singles clarísimos con canciones en las que desarrollan su lado más arty, cinematográfico, épico, o barroco, siempre al amparo de esa magnífica voz", ha destacado la organización. El anuncio de la edición de su cuarto álbum es una de las noticias más esperadas de la temporada, y llega a Bilbao en fecha exclusiva en España.

Por su parte, la de Bilbao será una de las dos únicas actuaciones que Childish Gambino,hará en Europa este año, mientras que el grupo de Texas Cigarettes After Sex presentará en Bilbao BBK Live su recién publicado debut, "una de las más claras revelaciones de 2017".

También actuarán Friendly Fires, Hot Chip Megamix, Mount Kimbie, Gaz Coombes, Porches, Fat White Family, Sophie, Let's Eat Grandma, Meute, María Arnal i Marcel Bagés, Bad Gyal, Iseo & Dodosound, Neuman, Bejo, Gengahr, Nilüfer Yanya, Anteros, Morgan, Ed Is Dead, Joe La Reina, Las Odio, Rural Zombies, Nunatak, The Zephyr Bones, Greenclass, Lukiek, Pet Fennec, Dj Mato, Daniless, Dark DJ. BilbaoDJ Göo!, Rock Nights, Hal9000, Innmir, y Edu Anmu.