Guillermo García Calvo dirige 'La Tempestad' en la Zarzuela: "Nos falta orgullo de nuestra creación artística nacional"

15/02/2018 - 14:55

El maestro Guillermo García Calvo dirige la vuelta, "tras 90 años de silencio", de 'La Tempestad', obra de Ruperto Chapí que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela en 1882 y donde dejó de representarse en 1927. La obra se volverá a representar, en versión de concierto y con la adaptación del dramaturgo Alberto Conejero, los días 16 y 18 de febrero en la Zarzuela.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No entiendo por qué hasta ahora no ha tenido la difusión que merece", ha lamentado García Calvo durante la rueda de prensa de presentación de la obra. "Y me pregunto por qué los españoles no estamos orgullosos de nuestra propia creación como lo está la gente en Alemania o en Italia con Wagner o Verdi -- ha lamentado el director --. Nos falta eso, debemos tener más autoestima con nuestra producción porque no hay nada que envidiar a otros compositores".

En esta línea se ha pronunciado también el director de la Zarzuela, Daniel Bianco, quien ha manifestado que uno de los objetivos del Teatro es "salvaguardar el repertorio de la música española" a través del compromiso de la institución de interpretar una obra al año del patrimonio de la SGAE.

"Nunca he entendido que cantantes no españoles no pudiesen cantar música española", ha asegurado. No obstante, ha señalado que la posibilidad de "internacionalizar el repertorio" está "asegurada" debido a la demanda de intérpretes no españoles de participar en obras nacionales.

Es el caso del elenco de 'La Tempestad' que cuenta con la mezzosoprano georgiana Ketevan Kemoklidze en el papel de Roberto, el pescador enamorado de la húerfana Ángela, interpretada por Mariola Cantarero y el bajo mexicano Alejandro López en el papel de juez. La zarzuela cuenta además con el barítono Carlos Álvarez que da vida a Simón, quien se erige como tutor de Ángela tras el asesinato de su padre, y que entrará en conflicto con Beltrán, encarnado por el tenor José Bros.

Ambientada en la Bretaña del Siglo XIX, 'La Tempestad' contará también con la presencia del tenor Carlos Cosías, que encarna a Mateo el pescador, quien rememora los acontecimientos de forma narrativa pasados los años en la voz de Juan Echanove.

Este papel de narrador de Echanove supone una de las recreaciones de Conejero a petición del director de la Zarzuela quien, según ha explicado, solicitó al dramaturgo una adaptación que permitiese al público tener un narrador de la historia

"Me planteé cómo hacer una Zarzuela en concierto porque había texto hablado y me parecía que el diálogo con la escenografía y con canciones era válido pero que el texto no se podía suprimir -- ha relatado Bianco --. No es una versión libre sino que yo pedí que el público escuchara a los cantantes pero que alguien les contase la historia".

Echanove, por su parte, ha destacado que una de las "dificultades" de la obra reside en que se trata de una zarzuela "de trama negra" con cosas "oscuras" y "ocultas" y una representación de la justicia que es "permeable" a corregir los errores de los protagonistas.

Asimismo, García Calvo ha apuntado que, "pese a la complejidad", se trata de una obra "muy bien escrita e instrumentada" que, por la forma en la que está escrita, se vuelve "pragmática" y "moderna".

En cuanto a los personajes, Mariola Cantarero ha destacado que la protagonista, Ángela, se "adecúa mucho" a su propia voz a través de una "tesitura inmensa". Por su parte, Josep Bros ha subrayado el "privilegio" que supone actuar en el Teatro con un personaje "muy sostenido", al tiempo que ha celebrado el reencuentro con "grandes compañeros".

En este sentido, la georgiana Ketevan Kemoklidze ha señalado que su papel como Roberto es "muy interesante" pero "muy difícil", al tiempo que se ha mostrado agradecida por ser la primera cantante de su país que participa en una obra de la Zarzuela. "Estoy muy conectada con la cultura española, el 80% de mis papeles son españoles", ha añadido.

Por su parte, Alejandro López ha destacado el "honor" que supone para él como mexicano la participación en la obra debido a la "cercanía musical, cultural e histórica" de ambos países.