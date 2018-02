El director de ARCOmadrid apuesta por el "coleccionismo más joven" y no cierra la puerta a una nueva sucursal

17/02/2018 - 12:08

La 37 edición de ARCOmadrid abre sus puertas el próximo miércoles 21 de febrero con la mirada puesta en el futuro y las mujeres

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

ARCOmadrid celebrará su 37 edición desde el próximo miércoles 21 de febrero hasta el domingo 25 con la mirada puesta en el futuro, las mujeres y los nuevos coleccionistas, con un total de 208 galerías de 29 países --49 por primera vez en la feria--, aunque en esta edición sin país invitado.

"Hay que potenciar el coleccionismo más joven y de proximidad", ha señalado el director de la feria, Carlos Urroz, durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de esta edición, el octavo año de Urroz al frente de ARCO, en el que la necesidad de generaciones de nuevos coleccionistas se convierte en prioridad.

Tras unos meses en los que las reivindicaciones feministas han ganado terreno, tanto en el ámbito social, con demandas para romper con la brecha salarial entre hombres y mujeres, como en el artístico, en el que han salido a la luz casos de abusos sexuales, ARCO da visibilidad a las mujeres.

Por un lado, todas las comisarias de los diferentes programas son mujeres: Chus Martínez, Elise Lammer y Rosa Lleó en 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer'; María de Corral, Catalina Lozano y Lorena Martínez de Corral en 'Diálogos'; y Ilaria Gianni y Stefanie Hessler en 'Opening'.

Asimismo, la mujer también tendrá una presencia especial en las galerías, tanto las consolidadas como en las más jóvenes que se incorporan a esta edición, y en los premios al coleccionismo, con el reconocimiento a Alicia Koplowitz o Ella Fontanals Cisneros.

En palabras de Urroz, "más que establecer una paridad, se trata de dar visibilidad a las excelentes profesionales --tanto gestoras, como galeristas y artistas-- que hay en el mundo del arte" y que, según ha destacado, son "un referente en España", con nombres como los de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo o Helga de Alvear.

En cuanto al nivel de reivindicación que se verá en las apuestas de las galerías, Urroz no ha avanzado ningún detalle y desconoce si está prevista alguna performance en este sentido, pero defiende que ante todo lo que busca ARCO es "la calidad", la "proyección internacional de los artistas" y su "potencial". "Los artistas son muy reivindicativos pero siempre de una manera metafórica", ha dicho.

EL FUTURO DE ARCO

Con el título de una cita de Borges, la sección 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer' es la gran apuesta de ARCO en una búsqueda de un "espíritu de responsabilidad, sostenibilidad y atención a los efectos de las acciones de hoy".

En este sentido, y preguntado por el futuro de ARCO, Urroz señala que se encuentra "en un momento espléndido", con una proyección cada vez más internacional y con una presencia mayor de coleccionistas, sin olvidar "nuevas secciones" para que el espectador tenga cosas nuevas que valorar.

Preguntado acerca de la posibilidad de sumar otra sucursal a ARCOlisboa, que este año celebrará su tercera edición, Urroz ha avanzado que "podría haber" aunque, a pesar de no cerrar las puertas, ha asegurado que "no es algo inmediato". "Siempre estamos pensando en nuevas maneras de implantar ARCO, no solo con ferias propias sino también con alianzas con ferias que ya existen, con conversaciones con otras partes del sector y con otros modelos de eventos no feriales", ha agregado.

Aunque España aún esté lejos de países con gran tradición por el coleccionismo, como Bélgica y Alemania, Urroz cree que los 37 años de ARCO ha conseguido acercar el arte contemporáneo a mucha gente y lo importante ahora es "que esa gente pueda comprar una obra al año". "Eso sería lo deseable", ha dicho.

Para salvar la brecha que existe en coleccionismo con países como Reino Unido, el director de ARCOmadrid cree que sería posible un "IVA inferior" para las obras de arte, una "Ley de Mecenazgo" y "educación en humanidades para que las generaciones futuras puedan apreciar el arte clásico y contemporáneo".

En cuanto a la recuperación, ha señalado se nota en las cifras, por ejemplo de la preventa de entradas de ARCO, que ya ha alcanzado el 21 por ciento. "La gente tiene más dinero en el bolsillo", apunta Urroz, quien espera que si la gente tiene más confianza pueda permitirse comprar arte.