Carmena reivindica el desarrollo de un "modelo de la cultura femenina"

Madrid, 17 feb (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reivindicado hoy que hay que "aceptar" que existe una "Cultura de la mujer" que permite diseñar "modelos profesionales diferentes", y ha afirmado que el "motivo por el que se ha apartado a la mujer" es porque "no se ha entrado en la naturaleza del ser humano".

Carmena ha hecho estas declaraciones durante su participación en la mesa redonda "Mujeres, Vivencias y Memorias. En búsqueda de referentes feministas para romper el techo de cristal", un acto celebrado en el Centro Cultural Conde Duque y convocado por la Asociación Mujeres Olvidadas de la Universidad Complutense de Madrid.

"He podido ver muchas veces que cuando las mujeres llegan a profesiones muy masculinas, quizá por el tema de la autoestima, intentan seguir los modelos masculinos y se vive una esquizofrenia muy difícil. Y no se siente cómoda porque está intentando alcanzar algo que no encaja con lo que yo llamo la cultura de las mujeres", ha afirmado la alcaldesa madrileña.

En este sentido, y recordando su etapa en la judicatura, ha expresado que para llegar a puestos de responsabilidad la mujer tiene que hacerla "sabiendo el modelo de profesional que quieres ser".

"Estamos en un momento -ha añadido- en el que lo importante no es tanto la igualdad como tal, sino el que pueda desarrollarse el modelo de la cultura femenina en el mundo en general y a partir de ahí se trata de hacer un proceso de transformación muy profundo".

En el acto, en el que también han participado la escritora Ana Rossetti, la cantante Mayka Sitté y la actriz y cineasta Leticia Dolera, Carmena también ha dicho que el motivo por el que "se ha apartado a la mujer" en la Historia es porque "no se ha querido entrar en la naturaleza del ser humano" y "entrar ahí le da protagonismo a la mujer".

"Pero ahora -ha matizado- se anuncia un tiempo en el que tiene que cambiar la perspectiva y tiene que cambiar lo que importa al individuo y a la persona".

Por su parte, Dolera se ha referido al movimiento "Me too" para afirmar que "hay que ser capaces de convertirlo en una herramienta" y ha recordado a algunos nombres de mujeres cineastas "olvidadas" para reivindicar también la importancia de la mujer en la Historia. En este sentido, Carmena ha agregado que hay que preguntarse en cualquier faceta de la Historia "¿dónde están las mujeres?".

Con un auditorio completo, la alcaldesa ha agradecido que asociaciones como Mujeres Olvidadas se impliquen en la igualdad: "Tenemos la obligación de tejer una estrecha relación con el mundo universitario y con los y las estudiantes".

Y también ha comentado cómo un artículo suyo se censuró en la revista "Triunfo" en 1973 por hacer referencia a la sexualidad, un asunto también abordado en la mesa redonda por todas las participantes.

"La sexualidad es un elemento determinante en toda la vida humana", ha declarado Carmena.