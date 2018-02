ARCO 2018 convierte a Madrid en la capital del arte

Madrid, 19 feb (EFE).- ARCO 2018 abrirá sus puertas oficialmente el miércoles en IFEMA con 208 galerías de 29 países pero, desde hoy, la ciudad de Madrid se convierte en la capital del arte con propuestas en los museos, galerías y distintas instituciones además de "otras" ferias para no perderse.

Esta es una relación de algunas de las actividades artísticas más importantes fuera de Ifema.

JustMad, el arte emergente

El espacio JustSpace (Núñez de Balboa) acogerá la IX edición de JustMad, la feria de arte emergente de Madrid que contará con la participación de 134 artistas y tendrá una mayor presencia femenina, con propuestas exclusivamente de mujeres de galerías como 13ESPACIOarte, La Gran o Cámara Oscura y artistas como Gabriela Bettini o Gema Rupérez.

Urvanity, el nuevo arte contemporáneo

La II edición de la feria "Urvanity", dirigida exclusivamente a disciplinas que parten del arte urbano contemporáneo, tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos (COAM) con exposiciones de artistas como Shepard Fairey (Obey), Cranio, Anna Taratiel o Alice Pasquini.

ArtMadrid, talento y modos de creación

CentroCentro Cibeles acoge un año más ArtMadrid, que llega a su XIII edición con 34 galerías que componen el programa general de la feria, cuyo principal valor es la participación de artistas nacionales como Pepa Salas Vilar, Alfonso Zubiaga y Carlos Regueira o Hugo Alonso y el descubrimiento de nuevos talentos como Carla María Bellido o Linet Sánchez.

Drawing Room, el dibujo contemporáneo

Descubrir al público la riqueza de la práctica del dibujo contemporáneo es el principal objetivo de la III edición de Drawing Room, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes y que este año contará con 30 propuestas de diferentes galerías donde destacan figuras particularmente relevantes del dibujo contemporáneo como el puertorriqueño Gamaliel Rodríguez o la japonesa Reiko Tsunashima.

Los artistas muestran sus secretos en Open Studio

Open Studio Madrid es un evento anual, que por primera vez este año se celebra en febrero, en el que una selección de artistas abren las puertas de sus estudios de forma gratuita al público interesado en el arte contemporáneo y a todos los profesionales y coleccionistas del sector, nacionales e internacionales.

"Purple", una mirada al cambio climático en el Thyssen

El artista y cineasta británico John Akomfrah presenta en el museo Thyssen "Purple", una video-instalación inmersiva con seis grandes pantallas donde se explora el cambio climático, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos con imágenes recientes de las expediciones del artista organizadas por la TBA21 Academy.

"Adverbios temporales", el tiempo y el futuro en CentroCentro

Trabajos audiovisuales, sonoros, "instalativos", escultóricos y de realidad virtual forman parte de la exposición "Adverbios temporales", un recorrido sensorial en el que quince artistas internacionales, reflexionan sobre "el futuro y el paso del tiempo" desde la perspectiva de la narración y la ficción y que puede verse en el CentroCentro de Cibeles.

Colombia y su arte

La exposición "Campo a través. Arte colombiano en la Colección del Banco de la República" (Sala Alcalá 31) reúne más de 130 obras de la época colonial y actual, como las de Doris Salcedo, Alejandro Obregón o Beatriz González. Además, la Embajada de Colombia trae obras de Carlos Motta, Óscar Muñoz o Milena Bonillas gracias al coleccionista Thibault Pourcel.

La colección del brasileño Luís Paulo Montenegro

"Visiones de la tierra/ El mundo planeado", es la primera exposición que muestra las obras del coleccionista brasileño Luís Paulo Montenegro, con 218 piezas que van desde el modernismo brasileño hasta el arte contemporáneo y que podrán verse en la Sala de Arte Santander de Boadilla del Monte, además de "Açao o reaçao" un proyecto de la Casa do Brasil.

"La perspectiva esencial" de Helga de Alvear

La galerista Helga de Alvear presenta "La perspectiva esencial" una muestra que incluye trabajos minimalistas de artistas como Donald Judd, Carl Andrem Yves Klein o los españoles Ignacio Aballí o Elena Asín, en el Centro de Arte de Alcobendas.

Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M)

El Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M) acoge varias exposiciones de artistas como Pedro Neves, con "The Pudic Relation Between Machine and Plant", un vídeo realizado con una planta sensitiva o "Lubrican", la primera exposición individual de la artista Julia Spínola.

"Pulgares", "cabalgatas" y arte a escala

La Casa Encendida presenta la exposición "Pulgares que se escriben y se deslizan. Red de entretenimiento educativo de DIS", a través de las obras del colectivo neoyorquino formado por Darren Bader, Will Benedict y Casey Jane; Matadero, "Cabalga, cabalga, cabalga", de Teresa Solar Abboud, y La Principal de la Tabacalera, "Escala 1:1", con obra de 21 artistas contemporáneos portugueses.