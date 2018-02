El Pop Art y la pintura tradicional china se funden en el arte de Jacky Tsai

Moscú, 19 feb (EFE).- Personajes de cómic estadounidense inmersos en bucólicos países chinos o seres mitológicos chinos mezclados con superhéroes son algunas de las atrevidas fusiones que sirven al artista chino Jacky Tsai para abordar el diálogo entre las culturas occidental y oriental.

La exposición "Fly Me to the Moon", inaugurada en el Museo de Arte Moderno de Moscú (MMOMA), es la primera muestra individual que se presenta en Rusia de este artista chino afincado en Londres, e incluye obras producidas durante los últimos años y elaboradas en diversas técnicas como pintura, serigrafía y tallado en laca.

También pueden verse bastantes calaveras, un tema recurrente en las obras de este joven artista (Shangai 1984) desde que se diera a conocer por el cráneo floral que creó con solo 24 años para el diseñador de moda Alexander McQueen.

Con la calavera de flores, que se convirtió en un signo icónico en las colecciones del fallecido diseñador inglés, Tsai trata de mostrar la constante preocupación de los chinos por la muertes, pero añadiendo una visión más positiva, el renacer de la vida tras la muerte.

"Para mi el cráneo de flores representa la vida y la muerte, la belleza en decadencia, el renacimiento", ha dicho el artista sobre ese símbolo mil veces copiado y falsificado desde que fue creado.

Pero los últimos años Tsai se ha liberado en parte de la etiqueta de "el hombre que creó la calavera de flores para Alexander McQueen", desarrollando un estilo artístico propio en el que aborda el tema del diálogo entre las culturas occidental y oriental mediante la fusión de elementos del Pop Art y motivos de la pintura tradicional china.

Para ello, Tsai emplea distintas técnicas tradicionales para sus obras, como la del tallado en laca sobre madera, una fórmula que requiere de varios meses y a veces años para concluir un trabajo.

"Hoy en día, solo hay unos veinte artesanos entrenados en China que tienen esta habilidad ", explica el artista.

En esa técnica milenaria elabora algunas de sus obras de la serie "La sociedad armoniosa", que representa a personajes de cómic y superhéroes de Marvel acompañados de personajes de la mitología china.

Superman, Spider Man, Batman o Catwoman se codean con figuras vestidas con los ropajes tradicionales chinos, en obras donde el artista aborda asuntos de actualidad y temas sociales, para expresar la oposición pero también las similitudes existentes.

En "Bienvenidos refugiados" personajes vestidos a la occidental y algunos de estos superhéroes llegan a un escenario típicamente chino, mientras en "Las marionetas" un titiritero chino maneja los hilos de los superhéroes como si fueran muñecos.

En el "Spa chino" Superman se relaja rodeado de bellas mujeres chinas, mientras algunas extranjeras piden ayuda, arrastradas por la marea y son salvadas por Wukong, un personaje mitológico.

En "Salven al último tigre" algunos extranjeros defienden al último tigre vivo de China del ataque de personajes históricos y mitológicos chinos.

Y si en "El retiro" se muestra el futuro de las generaciones chinas, en "El arte de la guerra" un grupo de superhéroes no consigue vencer a un solo estratega chino.

Tampoco falta Pokemon Go, donde diferentes personajes mitológicos chinos juegan a capturar superhéroes.

Han pasado solo ocho años desde que Tsai, que hizo un máster de diseño en la prestigiosa universidad británica Central Saint Martins, presentara su primera exposición individual en Londres en 2010, poco antes de crear su propia marca de ropa combinando arte y moda.

En su obra artística, con su "pop chino" Tsai plantea un diálogo intercultural alterando los cánones establecidos por referentes como Andy Warhol y Roy Lichtenstein.