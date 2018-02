Concierto de Nick Cave & The Bad Seeds en cines de toda España el 12 de abril

20/02/2018 - 14:59

El próximo jueves 12 de abril, varias salas de toda España (de Cinesa y Yelmo Cines) proyectarán Distant Sky, una película-documental que captura el directo de Nick Cave & The Bad Seeds.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El próximo jueves 12 de abril, varias salas de toda España (de Cinesa y Yelmo Cines) proyectarán Distant Sky, una película-documental que captura el directo de Nick Cave & The Bad Seeds.

Esta nueva propuesta llega tras el éxito de One More Time with Feeling, el filme que indagaba en el último trabajo de Nick Cave y en cómo la perdida de su hijo adolescente transformó su personalidad plasmándola en su álbum Skeleton Tree.

A través de Distant Sky - Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen, grabado en octubre de 2017, el director David Barnard captura al grupo presentando las composiciones de su álbum Skeleton Tree, junto con los clásicos de su carrera.

Nick Cave & The Bad Seeds visitarán España para actuar como cabezas de cartel de la edición de este año del Primavera Sound, que tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio en Barcelona.