Cultura se desvincula de la retirada de la obra en ARCOmadrid: "En España no hay presos políticos"

21/02/2018 - 14:23

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha subrayado este miércoles 21 de febrero que ni Gobierno ni Administración General del Estado tienen un papel en IFEMA o en ARCOmadrid y, por tanto, la decisión de retirar la obra De Santiago Sierra 'Presos Políticos' no les corresponde, ni les afecta en términos de competencias, ni han intervenido en ella. No obstante, Benzo no ha descartado que se trate de un problema "conceptual" y ha recalcado que "en España no hay presos políticos".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Era una obra que llevaba por título 'Presos políticos'. No conozco su contendido exactamente pero, claro, que contenga fotografías de personas que no son presos políticos, te hace pensar que quizá conceptualmente no estaba bien ajustada la obra y, por tanto, es un criterio incluso artístico el que se ha tomado a la hora de retirarla", ha señalado.

Antes de participar en la feria en el acto sobre la cesión de la colección de Ella Cisneros-Fontanals, el secretario de Estado ha precisado que la decisión última corresponde a la galería y que hay que respetar sus criterios e intereses, que "están al margen de las instituciones públicas".

Tras defender la libertad de expresión como un "derecho fundamental", ha insistido en que quizás es un "problema conceptual". "Lo que sí tengo claro es una cosa: en España no hay presos políticos y por que una obra de arte incluya a determinadas personas bajo el concepto de presos políticos no se van a convertir en presos políticos", ha recalcado.

Finalmente, ha insistido en que los artistas "pueden decir lo que quieran" y sobre la recomendación por parte de IFEMA de retirar la obra, ha apuntado que él "nunca" ha recomendado la retirada de una obra, aunque respeta las decisiones del resto de administraciones y apunta a la galería como responsable última.