Carmen Thyssen, sobre la obra de Santiago Sierra: "Es un poco de mal gusto"

21/02/2018 - 14:59

La baronesa Thyssen ha asegurado este miércoles que la idea de calificar de 'presos políticos' a determinadas personas que aparecen en la obra de Santiago Sierra que ha sido retirada en Arco es "un poco de mal gusto".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"No la he visto y no puedo opinar, pero la idea no me parece muy oportuna", ha reconocido a un grupo de periodistas Carmen Thyssen, quien no obstante ha matizado que ella es "apolítica" y esta decisión no le "parece ni bien ni mal".

"No puedo opinar, son otros los que tienen que decidir", ha añadido la baronesa, quien también ha reconocido que "hay límites en el arte moderno".