Las mujeres artistas marchan por ARCO con el lema "estamos aquí"

Madrid, 21 feb (EFE).- Las mujeres artistas han reivindicado hoy en ARCO su papel en el mundo artístico luciendo diademas coronadas con un signo de gelocalización para reivindicar, como el lema de la acción, que "están aquí".

"Queremos visibilizar a las mujeres artistas españolas, que parece que somos invisibles. Nos hemos puesto este punto de geolocalización -el símbolo en el que han culminado las diademas- para que no quepa duda de dónde estamos", ha explicado a Efe María Gimeno, impulsora junto a Yolanda Domínguez de esta acción, en la primera jornada de la 37 edición de la feria de arte de Madrid.

Más de sesenta artistas se han paseado por el pabellón 7 de Ifema con un código de vestimenta marcado por los puntos de geolocaliazación que han exhibido en sus cabezas, unas que han desfilado "bien altas, sonrientes y felices" para denunciar su nula visibilidad.

"Históricamente hemos estado relegadas. A la mujer no se le ha permitido el acceso a la educación hasta hace muy poquito. En las academias de pintura, por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, casi empezando el XX, no se admitían mujeres y no se les permitía pintar desnudos", relata Gimeno.

La marcha, que también ha tenido réplica virtual en las redes sociales con la etiqueta #estamosaquí, ha querido poner en evidencia que las mujeres en el arte siguen estando relegadas.

"Las mujeres no estamos, no se nos encuentra. No estamos en las exposiciones, premiadas en los concursos, en las becas, dirigiendo museos... Seguimos siendo musas, pero no se nos considera artistas", comenta Domínguez, artista visual que ha encabezado esta acción difusa -una de las recomendaciones para las participantes era que fuesen "entremezcladas con la gente"- pero uniforme.

ARCO, que reúne hasta el día 25 a 208 galerías de 29 países, ha sido el escenario elegido para esta reivindicación porque los "circuitos artísticos tienen que apoyar la producción artística femenina, apoyarla dándole un hueco, visibilidad, valorando su trabajo; es verdad que las obras masculinas se valoran mucho más económicamente que las femeninas".

"Este año todavía no se ha contado y no se sabe cuál es exactamente el porcentaje" de mujeres artistas en ARCO, reconocen, aunque añaden que "suele ser bajo". "Venimos de un 4 por ciento en 2016, a un 5 por ciento en el 2017, y a ver qué nos depara 2018", añaden Domínguez y Gimeno sobre esta edición en la que todos los programas de la feria -tres en total- están comisariados íntegramente por mujeres.

Un dato que "valoran bien", aunque esperan que no se quede "solo en un titular", y que también se incremente el número de mujeres artistas, no solo comisarias. "Lo veremos, pero de todas formas cualquier gesto positivo, bienvenido es. Estamos encantadas, faltaría más", concluyen las artistas que hoy se han hecho ver en Ifema.