El director del MACBA sobre la retirada de 'Presos políticos' de ARCOmadrid: "No debería ocurrir jamás"

21/02/2018 - 16:52

El director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Ferran Barenblit, ha asegurado este miércoles 21 de febrero que hechos como la retirada de la obra De Santiago Sierra 'Presos Políticos' de ARCOmadrid "no deberían ocurrir jamás".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Durante su visita a la feria y en la galería de Helga de Elvar, que exponía la obra, ha recalcado que "el arte debe incomodar siempre" porque un "arte que complace no cumple su función". Asimismo, ha asegurado que el político debe apoyar la expresión del arte y defender el arte como un lugar de conocimiento para toda la sociedad.

"Yo creo que no debería pasar jamás y no lo he vivido jamás. No permitiría que ocurriese", ha recalcado para asegurar que es un hecho "grave" independientemente de la temática aquí, que "es lo de menos". "La cuestión es que no hay nada que no se pueda ver", ha enfatizado.

Si le hubiesen recomendado a él la retirada de una obra, Barenblit tiene claro que "la Constitución reclama el derecha a la libertad de expresión, no el derecho a no ser ofendido". "Todos somos seres respetuosos y debemos actuar con respeto. Eso no lo niego, pero la libertad de expresión va por delante de todo", ha concluido.