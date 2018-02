De los Santos: Como ciudadano no hubiera pedido retirar "Presos políticos"

Madrid, 22 feb (EFE).- El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, ha asegurado hoy que él, "como ciudadano" no hubiese pedido retirar la obra "Presos Políticos" de ARCO mientras que como galerista "tampoco la hubiera retirado".

Sin embargo, ha preferido no valorar como consejero autonómico la retirada ayer de la obra, que enmarca en una decisión tomada "entre dos adultos libres y en democracia", el presidente de Ifema, Clemente González Soler y la galerista que exponía la obra de Santiago Sierra, Helga de Alvear.

Además, el consejero de Cultura ha defendido que "en ningún caso" hubo una "exigencia" por parte del órgano de la feria para retirar la obra, sino que la galerista aceptó y tenía la libertad de tomar esa decisión.

"Rectificar es de sabios, pedir disculpas hace honorable a cualquier persona y creo además era necesario", ha asegurado de los Santos antes los periodistas después de que Ifema haya enviado una nota a los galeristas de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo disculpándose por pedir ayer la retirada de la obra.

De los Santos ha agregado que él no forma parte de la junta rectora de Ifema que ayer avaló la petición de retirada con la posición en contra del Ayuntamiento de Madrid.

El 93 % del capital de Ifema está dividido a partes iguales entre el Consistorio, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio, mientras que la Fundación Montemadrid posee el 7 % restante.

La decisión de volver a exhibir la obra, que ya ha sido comprada, corresponde a la galerista, ha explicado el consejero.

"Los artistas deben crear desde la más absoluta libertad artística y yo no me muevo de ese planteamiento", ha defendido el consejero que cree que el apoyo de su Consejería y del Gobierno de Cristina Cifuentes a la libertad de expresión no puede estar en entredicho porque no tiene "ni un manchón a ese respecto".

De los Santos ha recordado que cuando la obra "Mount Olympus" de Jan Fabre, representada en los Teatros del Canal recibió críticas por su contenido sexual, ésta "continúo sobre las tablas" y entonces su gestión no fue apoyada por partidos como Podemos, que hoy sí han denunciado censura.

Por ello, Jaime de los Santos ha pedido a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, quien ha acudido hoy a ARCO amordaza, que apoye la cultura asistiendo a exposiciones y respetando a quien la hace.

"A la cultura se le apoya todos los días estando cerca de quien hace cultura y no solamente hoy y de manera absolutamente oportunista convirtiéndose, y lo aplaudo, ella en arte, porque lo que ha hecho hoy ha sido una performance", ha agregado el consejero en referencia a la parlamentaria de Podemos.

En la obra retirada ayer, el madrileño Santiago Sierra, muestra bajo el título "Presos Políticos en la España Contemporánea" una serie 24 fotografías pixeladas de "reconocidos encarcelados" como Oriol Junqueras y de los jóvenes encarcelados acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o activistas del 15M.