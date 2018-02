El MNAC pone de relieve el legado de William Morris y del movimiento "Arts & Crafts"

Barcelona, 22 feb (EFE).- Un total de 300 piezas de mobiliario, textiles, papeles pintados, vidrio, cerámica o dibujos, algunas de ellas obras maestras del movimiento "Arts and Crafts", nacido hacia 1880 y liderado por el británico William Morris, se exhiben desde hoy en el MNAC, donde se pone de relieve su "vigencia".

Producida por el museo catalán y la Fundación Juan March, la exposición "William Morris y el movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña" muestra las múltiples facetas de este diseñador y artesano, considerado el Leonardo inglés del siglo XIX, y también ahonda en las principales figuras del grupo, con un legado que siguieron otros artistas y arquitectos como Frank Lloyd Wright, de quien se muestra una gran ventana.

De entre las obras expuestas, ubicadas en cuatro ámbitos diferentes, destacan un inmenso tapiz de la factoría Morris & Co en la década de 1890, que ilustra la leyenda del Santo Grial; un armario de Ernest Gimson pintado por Alfred Powell con imágenes de la vida rural de los Cotswolds ingleses y unos paneles bordados por Margaret Macdonald.

Con respecto a la exposición que se pudo ver en Madrid, el director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel Fontán, ha dicho que hay algunos objetos nuevos procedentes de los fondos del MNAC, puesto que fue en Barcelona donde el movimiento Arts and Crafts (Artes y Oficios Artesanales) tuvo un mayor impacto, y una gran alfombra que no cabía en el espacio de la capital española.

Una de las comisarias, Joanna Banham, directora del Victorian Society Summer School, ha explicado que William Morris es la principal figura del movimiento del diseño del siglo XIX y principios del XX en Gran Bretaña, un hombre "de enorme talento, versátil, que fue muchas cosas en su vida, desde poeta y escritor a revolucionario social".

Como diseñador realizó muchos objetos diferentes, siempre defendiendo "la producción más artesanal", contrario a "la producción en masa de bienes feos".

De hecho, en una célebre conferencia de 1880 pronunció: "No tengas nada en tu casa que no sepas que es útil o que no consideres bello".

Asimismo, a lo largo de su vida se posicionó a favor de que el trabajo "generara satisfacción para las personas" y como socialista luchó "para conseguir una sociedad más igualitaria".

Para Banham, tanto él como los que le siguieron como Charles Robert Ashbee, Mackay Hugh, Baillie Scott, Ernest William Gimson, William Richard Lethaby y Charles F.A. Voysey, "nos enseñaron cosas que todavía son hoy válidas sobre arte y sociedad".

Preguntada sobre si la defensa de sus teorías en favor de la igualdad no chocaban con sus trabajos para las clases altas inglesas, la comisaria ha reconocido que sus obras eran "caras y dirigidas a una clase alta progresista", pero "él no se disculpaba, porque creía que lo bueno necesitaba de buenos materiales y requería de tiempo para su ejecución".

"Hoy -ha continuado- estaría horrorizado con esas camisetas que se compran y se tiran al poco tiempo incluso sin haberlas lavado. William Morris creaba productos caros y elitistas, pero no eran hipócritas", ha precisado.

Por otra parte, el director del MNAC, Pepe Serra, ha querido subrayar que la exposición está producida junto a la Fundación Juan March, con "un nivel de amistad, complicidad y fraternidad extraordinario", en un momento en el que oye "discursos malintencionados" sobre la colaboración entre instituciones de Cataluña y el resto de España.

Además, ha precisado que el presupuesto total de la exposición es de unos 920.000 euros, lo que difícilmente hubieran podido asumir en solitario, mientras que ahora lo han hecho a partes iguales.